Laura Spoya se pronunció tras las fuertes críticas que recibió en redes sociales por su postura sobre el ampay de Mario Irivarren, quien fue captado besando a una joven en una despedida de soltero en la que también estuvieron presentes Patricio Parodi y Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria. La modelo y su compañero Gerardo Pe, quienes conducen el podcast 'La Manada' junto a Irivarren, habían generado rechazo por bromear al inicio de la transmisión del 18 de marzo, tan solo horas después de las imágenes expuestas en 'Magaly TV, la firme'.

En medio de la situación que atravesaba Onelia Molina por la traición de su hoy expareja, Spoya y Gerardo Pe comenzaron su programa burlándose de Mario. La conducta de ambos fue considerada por muchos usuarios como insensible hacia el dolor de la dentista.

“Soy empática con Onelia Molina”: Laura Spoya se pronuncia tras críticas

Ante la reacción negativa por su broma junto a Gerardo, Laura Spoya rompió el silencio y aseguró que no respaldan la conducta de Mario Irivarren. "Decirles que cero apañadores de lo que sucedió, conscientes del error cometido”, declaró. No obstante, dejó en claro que el influencer sigue siendo su amigo y que hablaron en privado con él.

La modelo de 34 años aprovechó la ocasión para manifestar que, como madre de una niña y víctima de una traición similar, se solidarizaba con la participante de ‘Esto es guerra’. “Como mujer, sí soy empática con Onelia. Tengo una hija, no me gustaría que le pasara algo parecido. No me gustaría que me pase a mí algo parecido. Lo he vivido antes y es una cag***”, agregó.

Laura Spoya pide perdón a Onelia Molina y denuncia ataques en redes

En esa línea, la recordada Miss Perú 2015 reveló que viene recibiendo ataques en redes sociales por su broma sobre el ampay de Mario Irivarren. Según dejó entrever, incluso recibió más comentarios negativos que cuando chocó su auto en Surco tras, conforme alegó, quedarse dormida al volante debido al cansancio. “No es necesario el ‘hate’ tan grande. No recibía comentarios tan agresivos desde hace muchos años. No me parece correcto que gente, a través de una pantalla, me escriba cosas tan graves”, declaró con indignación.

Laura también aseguró que el caso expuesto por Magaly Medina había impactado en su vida de una forma feroz, a pesar de que ella no era la protagonista de la polémica, sino su gran amigo Irivarren. “El error no lo he cometido yo. Me parece que me ha salpicado de una manera muy agresiva”, argumentó.

Finalmente, le pidió disculpas a Onelia Molina y reveló que se contactó con ella personalmente, descartando por completo un respaldo a la conducta del exchico reality. “Si Onelia se ha sentido burlada por nosotros por la manera cómo iniciamos el programa, quizá no supimos manejar el tema, definitivamente. Las disculpas del caso. Yo le he escrito en privado. No apañamos, no justificamos, no aprobamos lo que sucedió, para nada”, sentenció.



