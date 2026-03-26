Laura Spoya niega romance con joven tras foto reveladora y afirma que le molestó: "Es parte de mi equipo"

¡Lo negó! Laura Spoya afirma que no tiene una relación con el joven que reavivó rumores de romance al subir a las redes sociales una foto de ella. A través de un reportero de Magaly Medina, la exreina de belleza aseguró que Sebastián Gálvez, el mismo que retiró sus cosas de su auto tras el accidente en febrero de 2026, solo es su amigo y pertenece a su equipo de trabajo.

La conductora de 'La Manada', podcast que salió del aire para una reestructuración tras el ampay de Mario Irivarren, admitió que le molestó la publicación. Asimismo, precisó que llegó a pedirle la eliminación del contenido a Sebastián, quien es hijo del alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, y formó parte del staff de 'Esto es guerra' en 2019.

¿Qué pasó entre Laura Spoya y su supuesto saliente?

Los rumores de un romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez comenzaron tras el accidente automovilístico en Surco, cuando él fue visto retirando las pertenencias de la presentadora en la escena del choque. Al regresar de su operación, la modelo de 34 años evitó pronunciarse sobre el misterioso joven, aunque trascendió que se trataba del hijo del alcalde de Jesús María.

Días más tarde, Gálvez fue captado en actitudes cercanas con Spoya, lo que alimentó las especulaciones. Sin embargo, fue una publicación en sus historias de Instagram en marzo la que encendió aún más los comentarios: en la imagen aparecía la exreina de belleza de espaldas, acompañada de un texto superpuesto en su lado posterior que decía la palabra “mío”. El contenido fue interpretado por muchos como una confirmación, por parte de Sebastián, de un vínculo sentimental.

Laura Spoya niega al hijo del alcalde de Jesús María

No obstante, Laura Spoya salió al frente para poner fin a las teorías. Consultada a través de mensajes de texto por el reportero de Magaly Medina si negaba o no un romance con Sebastián Gálvez, la presentadora fue contundente: “Nada. No tengo ninguna relación por el momento. Solo somos amigos y pertenece a mi equipo de trabajo de los nuevos proyectos de este año, que son varios. Ya sabrán cuáles.”

Pero la conversación entre Spoya y el periodista no quedó ahí, pues este último recordó la escena cercana de ambos en un restaurante y le preguntó directamente si esa misma confianza que tenía con el joven de 29 años también la profesaba con todos sus trabajadores.

Al respecto, Laura aprovechó el espacio en 'Magaly TV, la firme' no solo para precisar que desaprobó el comportamiento de Sebastián, a quien terminó solicitando que eliminara la foto de su Instagram, sino también para reafirmar su soltería. “Así es. Tenía reu con 3 personas más de mi equipo. Nunca estuve sola. La historia, la verdad, confianza de amigos. Ya le pedí que lo borre. No lo había visto y sí me molestó. Pero no, en estos momentos no tengo una relación sentimental con él ni con nadie”, sentenció.