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Revelan comprometedora foto en la piscina de Laura Spoya con su joven trabajador que confirmaría su romance

La conductora de televisión Laura Spoya y Sebastián Gálvez fueron captados dándose muestras de amor durante un viaje a Jamaica, pese a que ella negó mantener una relación con él.

Laura Spoya ganó el certamen del Miss Perú en 2015. Foto: Composición LR/Instagram/Show.pe
Laura Spoya ganó el certamen del Miss Perú en 2015. Foto: Composición LR/Instagram/Show.pe

Laura Spoya ha negado en reiteradas ocasiones mantener una relación con Sebastián Gálvez, hijo del alcalde de Jesús María. La conductora de 'La manada' ha aclarado siempre que el joven es solo un trabajador más de su staff, pese a que fue captada con él de vacaciones en Jamaica y a que él compartió una foto en redes donde colocó la palabra 'mío' sobre las caderas de la exmiss Perú.

Sin embargo, el podcast 'Eso háblalo' ha compartido una inédita imagen entre Spoya y Gálvez que dejaría entrever una posible relación sentimental. “Laura Spoya ya no puede ocultarlo más. Show.pe compartió foto que confirma romance de conductora con Sebastián Gálvez. La prueba que todos esperaban fue presentada aquí”, escribió el medio en sus redes sociales al mostrar la foto de ambos en una piscina.

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¿Qué hay en la foto de Laura Spoya y Sebastián Gálvez?

En la imagen se observa a Sebastián Gálvez abrazando a Laura Spoya en una piscina, como si se tratara de su pareja. Según el medio que publicó la fotografía, esta fue tomada durante su reciente viaje a Jamaica. Además, la exmodelo corresponde el gesto y también lo abraza, sin importarles la presencia de otros asistentes, mientras él le da un beso en la frente.

“A buen entendedor, pocas palabras. ¿Eso es de amigos? Bien feliz ella, bien apretada. Como nunca los habían visto en público”, comentaron los presentadores del podcast al exponer la imagen en la piscina de la conductora de 'Al sexto día' junto al extrabajador de 'Esto es guerra'.

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¿Qué dijo Laura Spoya sobre su foto en la piscina con Sebastián Gálvez?

El reportero de ese podcast abordó a Laura Spoya a la salida de su programa 'La manada'. Sin embargo, la exreina de belleza evitó responder preguntas del periodista e incluso hizo un ademán de molestia cuando le mostraron la fotografía junto a Sebastián Gálvez en una piscina de Jamaica.

“Aburres, no me da la gana (de oficializarlo)”, decía muy ofuscada la presentadora de televisión, quien se subió de inmediato a su camioneta mientras el reportero la inundaba de preguntas.  

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