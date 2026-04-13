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¿Lo perdonó? Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao en aeropuerto de España tras ampay del guerrero en Argentina

Pese al ampay con varias mujeres de Said Palao en Argentina, Alejandra Baigorria le habría dado una nueva oportunidad ya que fueron ampayados juntos en el aeropuerto de España.

Alejandra Baigorria señaló que aún no sabía que decisión tomar con respecto a su relación con Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Alejandra Baigorria señaló que aún no sabía que decisión tomar con respecto a su relación con Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La empresaria Alejandra Baigorria y el chico reality Said Palao vuelven a estar en el centro de la atención mediática tras ser captados juntos en un aeropuerto de España, semanas después del polémico ampay que involucró al integrante de 'Esto es guerra' en Argentina con varias mujeres.

Las imágenes difundidas por el programa 'Amor y fuego' muestran a la pareja trasladando equipaje y manteniendo una actitud discreta. Este reencuentro ocurre luego de que la 'Gringa de Gamarra' declarara públicamente que no había perdonado a Said Palao, dejando en suspenso el futuro de su matrimonio.

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Alejandra Baigorria y Said Palao son vistos juntos en España tras ampay del deportista

El encuentro de Alejandra Baigorria y Said Palao en España ha generado múltiples reacciones entre seguidores, especialmente porque se da tras el episodio ocurrido en Argentina, donde el deportista fue captado en un yate acompañado de varias mujeres. Este hecho provocó una visible molestia y tristeza en la empresaria, quien calificó la situación como delicada en su vida personal y pidió que respetaran su privacidad.

Pese a ello, Baigorria había señalado anteriormente que seguiría siendo vista junto a Said Palao debido a los negocios que ambos comparten. No obstante, las recientes imágenes sugieren un vínculo más cercano de lo esperado. Aunque se mostraron sobrios y sin gestos afectivos evidentes, el programa confirmó que viajaban juntos, lo que alimenta las especulaciones.

En paralelo, la empresaria compartió en sus redes sociales detalles de su estadía en Madrid, donde sostuvo encuentros con su comunidad. “Mi gran comunidad. Son mi familia. Historias, lágrimas y todas en Madrid”, escribió, evidenciando su presencia en España en medio de este contexto mediático.

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Alejandra Baigorria anunció viaje a España, pero no reveló que viajaba con Said Palao

La empresaria Alejandra Baigorria compartió detalles de su más reciente viaje internacional, el cual emprendió en compañía de su familia, aparentemente, sin la presencia de Said Palao. Este desplazamiento ocurre en medio de la atención mediática generada tras el ampay protagonizado por el chico reality en Argentina.

A través de sus redes sociales, la empresaria textil publicó una imagen en la que se le observa sonriente junto a sus maletas, acompañada del emoji de un avión, señalando así el inicio de su travesía fuera de Lima. Horas más tarde, confirmó que su destino era Madrid, ciudad a la que arribó para participar en una importante ceremonia. En dicha publicación, la influencer detalló que será reconocida por su trayectoria empresarial, logro que marca un nuevo hito en su carrera.

“Y nos fuimos a Madrid porque voy a recibir un premio internacional como empresaria”, escribió junto a una fotografía donde aparece acompañada por su hermano, Sergio Baigorria, y su madre, la exmodelo María Verónica Alcalá, evidenciando el respaldo familiar en este momento significativo.

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