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Alejandra Baigorria celebra logro internacional en medio de rumores de reconciliación con Said Palao: "Son mi familia"

La empresaria fue reconocida en España por su éxito en los negocios, mientras su cercanía con Said Palao durante el viaje reavivó los rumores sobre una posible reconciliación.

Alejandra Baigorria y Said Palao. Foto: composición LR/Instagram
Alejandra Baigorria y Said Palao. Foto: composición LR/Instagram

Alejandra Baigorria viajó a España para recibir un importante reconocimiento internacional, en medio de los rumores de una posible reconciliación con su esposo, Said Palao. La empresaria peruana compartió este logro junto a su equipo de trabajo, a quienes dedicó un emotivo mensaje: “Mi gran comunidad. Son mi familia. Historias, lágrimas y todas en Madrid”, expresó conmovida.

El viaje generó especulaciones sobre su relación, ya que imágenes mostraron que el chico reality la acompañó durante su estadía en Europa, pese a la reciente crisis matrimonial tras el ampay en Argentina. Sin embargo, la popular ‘gringa de Gamarra’ aseguró que mantendrá su decisión de manejar su relación en el ámbito privado, luego de la polémica que surgió.

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Alejandra Baigorria recibe reconocimiento tras rumores de reconciliación con Said Palao

La empresaria fue reconocida en España como parte del exclusivo ‘Team Elite Platinum’. “Este rango solo lo tienen menos de 50 personas en el mundo… Ale es una de ellas. Hermana, eres mi orgullo máximo”, escribió en sus redes sociales el hermano de la exchica reality, acompañando un video donde se le ve a la empresaria subiendo al escenario frente a decenas de mujeres.

La ‘Gringa de Gamarra’ conocida por sus inversiones en diversos rubros como su salón de belleza y su marca de ropa, no pudo contener las lágrimas durante el evento. En las imágenes compartidas, se le observa emocionada mientras es abrazada por su equipo, con quienes ha construido una sólida comunidad de trabajo.

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Said Palao acompañó a Ale Baigorria a España tras polémica por ampay

Pese a que la empresaria ha sido tajante al señalar que mantendrá en reserva su vida privada tras la crisis con Said Palao, las recientes imágenes difundidas por el programa ‘Amor y fuego’ mostraron que el ‘Samurai’ también viajó a España junto a ella.

El viaje se da semanas después del ampay en Argentina, donde el deportista fue captado bailando con otras mujeres, lo que generó una fuerte controversia y especulaciones sobre una posible separación. Sin embargo, la presencia del deportista en este nuevo viaje ha reavivado las versiones de una reconciliación.

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