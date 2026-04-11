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Espectáculos

Alejandra Baigorria fue diagnosticada con afección que le causa problemas en el rostro tras ampay de Said Palao

Tras conocer la condición que enfrentaba, la empresaria Alejandra Baigorria no dudó en someterse a tratamiento para aliviar su situación, antes de viajar fuera de Perú y sin Said Palao.

Said Palao fue ampayado en marzo de 2026 en Argentina con mujeres, sin su esposa Alejandra Baigorria.
Said Palao fue ampayado en marzo de 2026 en Argentina con mujeres, sin su esposa Alejandra Baigorria. | Foto: composición LR/América TV

La empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con una condición que afectó su salud y modificó su apariencia, después del mediático ampay de su esposo Said Palao, con quien está próxima a cumplir un año de matrimonio en medio de especulaciones sobre una crisis.

El anuncio no solo puso en evidencia el problema médico que enfrenta la popular 'Gringa de Gamarra' y el tratamiento al que recurrió para aliviarlo, sino que también reflejó cómo la tensión personal comenzó a impactar en su organismo, produciéndole contracciones en la zona derecha del cuello.

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¿Qué condición le diagnosticaron a Alejandra Baigorria tras ampay a Said Palao?

Alejandra Baigorria fue diagnosticada con bruxismo, un trastorno que provoca apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria, principalmente durante el sueño. Esta condición no solo desgasta las piezas dentales, sino que también genera dolor en la mandíbula, el cuello y la cabeza. En casos prolongados, puede modificar la forma del rostro debido al crecimiento del músculo masetero y convertirse en un problema delicado si no se trata a tiempo.

La empresaria conoció con sorpresa que padecía esta afección al acudir a una consulta especializada. “Se da cuando estamos descansando y pensamos en los problemas del día a día. En ese momento, apretamos los dientes y ese músculo masetero crece. Esto se atrofia y ensancha la cara”, explicó el médico a cargo de su caso.

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Alejandra Baigorria se somete a tratamiento y retoque

Para enfrentar los síntomas, Alejandra Baigorria recurrió a la aplicación de bótox en la zona mandibular, un procedimiento recomendado por especialistas. Más allá de su uso estético, este tratamiento relaja los músculos y ayuda a disminuir el dolor, además de corregir la apariencia ensanchada del rostro. Los resultados fueron visibles de inmediato y la empresaria expresó su satisfacción con el procedimiento.

El tratamiento se realizó después del ampay de Said Palao, quien fue captado en una fiesta en yate en Argentina junto a mujeres y amigos, entre ellos Mario Irivarren. Tras someterse a la intervención, y mientras la relación con el chico reality permanece en incertidumbre, la 'Gringa de Gamarra' viajó a España acompañada de su familia, pero sin Said, para recibir un premio internacional que reconoce su faceta como emprendedora.

Respecto a su vínculo con Palao, reiteró recientemente que ambos continúan viviendo juntos y que él seguirá apareciendo en su peluquería, pues así ha decidido manejar la situación. Sin embargo, dejó claro que aún no ha tomado una resolución definitiva sobre su matrimonio. “La decisión la voy a tomar yo. Me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila, haciendo las cosas a mi manera. Tomaré una decisión según lo que me dicte mi corazón”, declaró en ‘Amor y Fuego’.

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