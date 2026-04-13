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Paco Bazán y Susana Alvarado protagonizan inesperada 'discusión' en centro comercial: "Tú también me caes mal"

El conductor de televisión Paco Bazán y su novia mostraron otra faceta de su relación al compartir un momento 'tenso' que terminó con ella alejándose e ignorándolo en el lugar.

Susana Alvarado y Paco Bazán disfrutaron de su viajes especial en Aruba. Foto: composición LR/TikTok
Susana Alvarado y Paco Bazán disfrutaron de su viajes especial en Aruba. Foto: composición LR/TikTok

¿Enamorados? Paco Bazán y Susana Alvarado compartieron en redes sociales un video en el que protagonizan una peculiar escena durante un paseo en un centro comercial. En las imágenes, el exarquero inicia diciendo que “le cae mal”, lo que provoca una reacción de la cumbiambera; sin embargo, al final ambos dejan en claro que todo se trataba de una broma.

En medio de su viaje a las playas de Aruba, el conductor de televisión protagonizó una escena que parecía una discusión real, pero que finalmente resultó ser una broma entre la pareja. El momento generó reacciones en redes sociales, en las que destacaron la complicidad entre ambos, pese a la diferencia de años, que algunos critican.

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Susana Alvarado y Paco Bazán protagonizan tensa ‘discusión’ y desatan reacciones en redes sociales

El video compartido por el exfutbolista muestra a la pareja en un centro comercial, en medio de lo que aparenta ser un intercambio incómodo. La vocalista de Corazón Serrano inicia la escena con una frase directa, lo que provoca la respuesta inmediata del conductor. En las imágenes, ambos aparecen caminando juntos cuando la cantante de Corazón Serrano le dice: “Me caes mal”, a lo que el exarquero responde sin dudar: “Tú también me caes mal, mal me caes”, generando sorpresa entre sus seguidores.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar tras la difusión del video. Mientras algunos usuarios tomaron con humor la escena, otros cuestionaron la actitud de la pareja. “Era broma y se la tomaron en serio al final”, “Siempre juntos en las buenas y en las malas” y “Me empieza a caer mal”, fueron algunos de los comentarios que evidenciaron opiniones divididas.

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Paco Bazán responde incómodo a usuaria por comentario sobre su diferencia de edad con Susana Alvarado

El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ decidió responder directamente a una usuaria que cuestionó su relación con la cantante de Corazón Serrano debido a la diferencia de edad, calificándolos como “Romeo y su nieta”. Durante una transmisión en vivo, el exarquero no ocultó su molestia y aclaró la situación: “Susana tiene casi 30 años, tiene 28 y yo 45. ¿Qué nieta va a ser? Hubiera sido un precoz. Ya me tienen hasta acá con esos comentarios, sinceramente. Gente mediocre”, expresó incómodo.

Asimismo, el exfutbolista hizo referencia a su actual viaje y respondió con ironía a la crítica: “Romina, sigue ahorrando para que algún día vengas”, dijo, presumiendo sus vacaciones. Incluso, añadió en tono sarcástico: “Además, nunca te daría ni la hora”, generando aún más comentarios entre sus seguidores.

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