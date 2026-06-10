Elecciones Generales: De los 72 detenidos 32 fueron por atentado contra el derecho de sufragio

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El domingo 7 de junio, antes del mediodía, Tomás Alegre (49), Joseph Aguilar (43) y Martín Alarcón (60), presidente, secretario y tercer miembro de mesa, fueron detenidos en el Colegio Enrique Milla Ochoa. Ellos son parte de las 72 personas arrestadas ese día a nivel nacional, durante la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con el Ministerio Público, de ellos 32 fueron detenidos por atentado contra el derecho de sufragio e impedimento del ejercicio del derecho de sufragio. Asimismo, se aprehendió a 11 ciudadanos por suplantación de identidad, a otros 11 por venta de bebidas alcohólicas en etapa electoral y a nueve por inducción al voto.

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Otros dos fueron detenidos por difusión de propaganda electoral en horario restringido; también, otros dos por tentativa de suplantación de identidad; dos más por perturbación o impedimento del proceso electoral; uno por discriminación, y dos más por otros cargos.

Fuentes de la Fiscalía de Prevención del Delito informaron que se emitieron 116 ocurrencias de relevancia penal que han ameritado el inicio de investigaciones fiscales. De ellas, 86 fueron por identificación de cédulas marcadas o rayadas, 19 por suplantación de identidad, tres por difusión de propaganda política durante el mismo día de las elecciones y tres por destrucción de material electoral.

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Otras cinco ocurrencias fueron por incautación de material electoral presuntamente falso o adulterado, incitación al voto, tentativa de suplantación, discriminación y agresiones físicas o verbales.

El Ministerio Público ejecutó, asimismo, 18 mil 407 acciones preventivas en todo el territorio nacional entre el 28 de mayo y el 8 de junio, con el propósito de garantizar la legalidad, el orden y el normal ejercicio del derecho al sufragio durante la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con el reporte oficial elaborado por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, cerca de 7.000 fiscales de Prevención del Delito fueron desplegados a nivel nacional para supervisar el desarrollo de los comicios y atender de manera inmediata cualquier incidencia que pudiera afectar la transparencia y el normal desenvolvimiento del proceso electoral.

Las intervenciones derivaron en la detención de 72 personas en los distritos fiscales de Amazonas (dos), Áncash (tres), Arequipa (uno), Ayacucho (uno), Cajamarca (cinco), Callao (seis), Cusco (cinco), Huancavelica (uno), Huánuco (tres), Huaura (uno), Ica (siete), La Libertad (siete), Lambayeque (dos), Lima Centro (dos), Lima Este (dos), Lima Noroeste (tres), Lima Norte (ocho), Loreto (uno), Piura (dos), San Martín (tres), Santa (tres), Sullana (uno), Tacna (uno) y Ucayali (dos).

Según se confirmó, las personas intervenidas son investigadas por la presunta comisión de delitos vinculados al proceso electoral, entre ellos, propaganda electoral prohibida, inducción al voto, venta de bebidas alcohólicas durante la vigencia de la ley seca, resistencia a la autoridad, impedimento del ejercicio del derecho al sufragio, suplantación de votantes y otros.