Keiko Fujimori sobre el conteo de la ONPE: "Las actas que están viniendo del extranjero nos da mucho aliento"

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el avance del conteo de la ONPE y afirmó que las actas procedentes del extranjero representan una señal positiva para su organización. En declaraciones a la prensa, señaló que el incremento de votos contabilizados fuera del país les brinda optimismo mientras continúa el procesamiento de resultados de la segunda vuelta electoral.

Fujimori pidió actuar con prudencia frente a las cifras y remarcó que el resultado definitivo solo será determinado por las autoridades electorales. "Hay que actuar con mucha cautela y responsabilidad", manifestó la lideresa fujimorista al referirse a la estrecha diferencia registrada entre las candidaturas que disputan la Presidencia.

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Fujimori también se refirió a las proyecciones difundidas durante la jornada electoral y a los comentarios publicados en redes sociales por dirigentes políticos. Según indicó, las opiniones o estimaciones no reemplazan la información contenida en las actas electorales, que serán evaluadas por los organismos encargados del proceso.

Además, destacó el trabajo de los personeros de Fuerza Popular desplegados en diferentes mesas de sufragio del país. Consideró que su participación ha sido importante para garantizar la transparencia del proceso y sostuvo que aún existen actas pendientes que podrían influir en el resultado final.