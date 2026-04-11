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Espectáculos

¡Fuerte confesión en ‘La granja VIP’! Samahara Lobatón revela detalles de la dura agresión de Bryan Torres: “Yo me estaba ahogando”

Samahara Lobatón revela en ‘La granja VIP’ la violencia sufrida a manos de Bryan Torres, quien según la influencer, casi termina con su vida.

Samahara Lobatón admitió haber soportado agresiones en su relación. Foto: captura/Panamericana TV
Samahara Lobatón admitió haber soportado agresiones en su relación. Foto: captura/Panamericana TV | Foto: captura/Panamericana TV

Samahara Lobatón abrió su corazón en ‘La granja VIP’. Luego de que saliera a la luz un video donde se ve a Bryan Torres agrediendo físicamente a la madre de sus hijos, esta decidió no tomar cartas en el asunto, a pesar de que Melissa Klug le rogara que lo demandara. Meses después de ese terrible episodio, la joven influencer decidió contar qué pasó realmente aquella noche.

En una de las transmisiones de ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón confirmó que el padre de sus dos hijos menores no solo le fue infiel, sino que llegó al punto de agredirla físicamente. Incluso, según relata, el cantante casi termina con su vida.

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Samahara Lobatón admite agresión de parte de Bryan Torres 

Durante una conversación con Shirley Arica, la creadora de contenido manifestó que la primera vez que la agredió fue cuando llevaban apenas un año de relación. En aquella oportunidad, Bryan Torres le golpeó la cabeza, pero le habría prometido que no lo haría nunca más. “Me pidió disculpas y juró que nunca más me iba a tocar”, expresó la hija de Melissa Klug.

Tras la agresión, Bryan Torres esperó cuatro meses para volver a agredir a Samahara Lobatón y a pesar de la advertencia de la influencer, él volvió a hacerlo. “Por la única razón por la cual yo no lo denunciaba porque pensaba en su hija”, añadió. 

Asimismo,  Samahara Lobatón sostuvo que Bryan Torres casi termina con su vida. “Yo me estaba ahogando. Recuerdo que no quería hablar porque gastaba aire, por eso aguantaba la respiración. Él me dijo en la oreja ‘yo te voy a matar’. En ese video él no me pega, él me ahoga porque me quería matar”, agregó.

Finalmente, la menor de las Klug contó por qué aguantó tanto a su expareja. “Estaba cegada por querer tener mi familia. Eso me destruyó y mis hijos no merecían ni merecen crecer en un ambiente así. Lo boté de mi casa, volvió por Navidad y pidió perdón. Es un ogro cuando se molesta”, concluyó.


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