Samahara Lobatón destacó por el respaldo que recibió del público al inicio de 'La Granja VIP Perú'. Sin embargo, ha ido perdiendo apoyo tras varias polémicas en 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Samahara Lobatón destacó por el respaldo que recibió del público al inicio de 'La Granja VIP Perú'. Sin embargo, ha ido perdiendo apoyo tras varias polémicas en 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Samahara Lobatón volvió a captar la atención del público con sus declaraciones en ‘La Granja VIP Perú’. Tras la disculpa de Paul Michael por la fuerte discusión que protagonizaron junto a Pamela López y Shirley Arica, la hija de Melissa Klug sorprendió con un pronóstico sobre el futuro de la pareja del cantante dentro del reality de Panamericana TV.

Con firmeza, la joven influencer aseguró que, en su opinión, López no alcanzará la final del programa y explicó las razones de su afirmación. Sus palabras generaron comentarios inmediatos, tanto entre los participantes que la escucharon como entre cientos de usuarios que reaccionaron en redes sociales.

“En menos de tres semanas se desintegra”: Samahara Lobatón habla sobre Pamela López

Todo ocurrió durante una charla con Diego Chávarri, Gabriela Herrera y Mónica Torres. Al ser consultada sobre si veía a Pamela López en el podio de ‘La Granja VIP Perú’, Samahara Lobatón fue tajante al señalar que la empresaria no permanecería mucho tiempo en competencia. “No. Vas a ver que en menos de tres semanas se desintegra”, afirmó.

En sus argumentos, la influencer sostuvo que Pamela tenía menos carácter que su pareja, Paul Michael, a quien llamó ‘Garra’. “¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto que el ‘Garra’ tiene más personalidad que ella”, añadió. Gabriela reaccionó de inmediato y le pidió que no usara ese apelativo porque ya le agradaba el cantante, a lo que Samahara replicó que también sentía simpatía hacia él luego de que le pidiera disculpas tras hablar sobre Youna.

Usuarios rechazan palabras de Samahara Lobatón sobre Pamela López

Diego Chávarri, expareja de Melissa Klug, le pidió a Samahara que bajara la voz para evitar que otros participantes escucharan sus comentarios. Más adelante, discrepó con su apreciación sobre el carácter de Pamela López y sostuvo que Paul Michael se desenvuelve bien, pero que sin ella no lograría mantenerse en el reality.

La observación llevó a la influencer a plantear una especulación contraria. “Nuestra teoría es que, si lo dejan a él solo, se desenvuelve mejor sin ella. ¿Cuánto quieres apostar? La van a botar a ella”, señaló. El exfutbolista, sin embargo, insistió en que podría suceder lo opuesto: que Michael fuera eliminado para que López tuviera más protagonismo en el programa. Ante ello, Samahara reafirmó su postura inicial: “Ella no funciona, funciona él. Ella siempre se mete a defenderlo a él. Él pelea solo, juega solo, habla solo, se desarrolla solo. Pide perdón cuando la ca**, y ella no. A viceversa de ella, cuando yo la he cag*** con Paul, sí me he acercado a él a pedirle disculpas”.

Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron sus palabras y expresaron su respaldo a Pamela López. “Apoyo a Pamela, boten a Samahara”, “La que no va a llegar es ella”, “Pamela es la más votada” y “Mi teoría es que tú te vas en dos semanas” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en TikTok.