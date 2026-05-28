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Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en 'La granja VIP Perú': "Problemas que nunca faltan"

La empresaria Melissa Klug confirmó que atraviesa problemas con el exfutbolista luego de que crecieran los rumores de distanciamiento por sus indirectas en redes sociales.

Melissa Klug y Jesús Barco atraviesan crisis en su relación. Foto: composición LR/difusión
Melissa Klug y Jesús Barco atraviesan crisis en su relación. Foto: composición LR/difusión
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Melissa Klug confirmó que atraviesa un complicado momento en su relación con Jesús Barco, padre de su última hija. La empresaria respondió a un reportero de 'Magaly TV, la firme' luego de que crecieran las especulaciones sobre una posible ruptura tras su participación en 'La granja VIP Perú'. “Problemas que nunca faltan”, escribió la popular Blanca de Chucuito.

La pareja encendió las especulaciones sobre una posible separación luego de dejar de compartir fotografías juntos, como acostumbraban en redes sociales. A ello se suma el misterioso mensaje que el exfutbolista compartió y en el que aseguró que le había fallado a su familia.

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Melissa Klug aclara publicación sobre los padres de sus hijos

En la conversación mostrada por el programa de Magaly Medina, la empresaria explicó el significado de una reciente publicación que compartió en redes sociales y que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Jesús Barco. La madre de Samahara Lobatón aseguró que el mensaje hacía referencia al desgaste emocional que ha enfrentado durante años debido a los conflictos relacionados con los padres de sus hijos.

“Hice un repost de un mensaje (sobre) elegir bien a los papás de tus hijos, para que después no estén en mi situación con mis juicios y viviendo un desgaste emocional, mientras soy yo quien los cría”, expresó en el chat difundido por el programa, luego de confirmar que tiene “problemas” con el padre de su hija.

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Magaly Medina cuestiona la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco

La conductora de televisión criticó el hecho de que la pareja utilice sus redes sociales para enviarse aparentes indirectas, en lugar de mantener una comunicación directa para resolver sus problemas. “Una pareja no puede eternamente estar viviendo bajo el mismo techo y lanzándose mensajes indirectos a través de sus redes sociales. Eso significa solo una cosa, que el nivel de comunicación seguramente es cero”, comentó la Urraca.

Asimismo, la presentadora consideró que, en ocasiones, tomar distancia puede ser la mejor decisión para evitar conflictos constantes dentro del hogar. “Yo creo que a veces es mejor darse un tiempo, respirar y que cada uno vaya por su lado hasta que encuentre lo que realmente quiere hacer”, añadió en su programa.

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