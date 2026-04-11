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Espectáculos

Melissa Klug es eliminada de ‘La granja VIP Perú’ tras perder enfrentamiento ante Shirley Arica: "Me voy feliz"

La madre de Samahara Lobatón quedó fuera del reality tras perder ante Shirley Arica, pero se despidió asegurando que se retira feliz por rencontrarse con Jesús barco.

Melissa Klug es eliminada de 'La granja VIP'. Foto: composición LR/Panamericana TV
Melissa Klug es eliminada de 'La granja VIP'. Foto: composición LR/Panamericana TV

Melissa Klug fue eliminada de 'La granja VIP Perú' tras perder en la votación del público frente a Shirley Arica, quien logró mantenerse en competencia. La conocida ‘Blanca de Chucuito’ se despidió del reality y aseguró que se va “feliz” para reencontrarse con su familia.

La eliminación se dio tras una semana intensa marcada por una nominación múltiple de ocho participantes. Con el paso de los días, varios fueron salvados hasta que el resultado final enfrentó a la madre de Samahara Lobatón y la popular ‘Chica realidad’.

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Melissa Klug se despide de 'La granja VIP Perú'

La salida de Melissa Klug estuvo cargada de momentos emotivos. Antes de conocerse el resultado final, los participantes recibieron mensajes de sus familiares. Uno de los más conmovedores fue el del hijo de Paty Lorena, quien le dedicó sentidas palabras a su madre tras ser salvada. Luego, fue el turno de Jesús Barco, pareja de la chalaca, quien también le envió un mensaje de apoyo.

La hija de Shirley Arica también intervino con palabras de aliento para su madre, cerrando una noche llena de emociones. Tras el anuncio de su eliminación por parte de la conductora Ethel Pozo, no ocultó su emoción y confesó: “Extraño a mis hijos, extraño a Jesús, extraño a mi bebita”.

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'La granja VIP' anuncia que sus participantes podrán salir a votar en las elecciones 2026

Por otro lado, Panamericana Televisión sorprendió al anunciar una medida excepcional dentro de la dinámica del reality. Los participantes de 'La granja VIP Perú' podrán salir del encierro el próximo 12 de abril para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales 2026.

Esta decisión rompe temporalmente con la regla principal del programa, que se basa en la convivencia sin contacto con el exterior. Sin embargo, al tratarse de un deber cívico, la producción optó por hacer una excepción.

Además, el conductor Yaco Eskenazi informó que las cámaras del reality acompañarán a los participantes hasta sus respectivos centros de votación, permitiendo que este proceso también sea seguido por los espectadores a través de la transmisión en YouTube.

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