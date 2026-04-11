José Luis Carranza, mejor conocido como ‘Puma’ Carranza, es un exfutbolista peruano y un ídolo del Club Universitario de Deportes. Sin embargo, su vida también ha estado ligada a los espectáculos, no solo por los ampays que ha protagonizado, sino por haber mostrado diversas facetas de su personalidad, ya sea en los programas de baile o en los realities de convivencia, como ‘La casa de Magaly’.

En una reciente entrevista con La República, ‘Puma’ Carranza habló de la importancia de que las autoridades inviertan en el deporte, en su amor por el fútbol peruano y de la posibilidad de que regrese a los realities de convivencia, específicamente en ‘La granja VIP’, que se emite por Panamericana Televisión.

‘Puma’ Carranza no descarta llegar a ‘La granja VIP’

A sus 62 años, ‘Puma’ Carranza tiene otras prioridades más relacionadas al fútbol, como su participación en un pódcast; sin embargo, el exfutbolista aseguró que no se corre de los programas de entretenimiento, ya que años atrás, fue uno de los primeros deportistas en asumir ese tipo de retos.

“Mira, yo he estado en el programa de Gisela. Todas las semanas había el baile y el canto. Fue algo importante. Después de jugar, ningún jugador se atrevía. Yo fui el sinvergüenza que me puse a bailar, pero bueno, uno tiene que disfrutar la vida”, declaró para este medio.

Carranza también aseguró que no se corre de los realities de convivencia como ‘La granja VIP’. Eso sí, tendrían que hacerle una buena propuesta económica para dejar todos sus trabajos y encerrarse en una casa con otros famosos. “No sé. Depende de como se comporten (económicamente). Lo que pasa es que yo tengo trabajo en varios lugares, entonces, lo pensaría”, añade.

En caso que él llegue a ‘La granja VIP’, el ‘Puma’ sostuvo que él no tiene caretas y que la gente lo puede conocer cómo es dentro y fuera de cámaras. “Mi personaje va a ser siempre el mismo, como me ven siempre. Igual. Mi mismo personaje soy, desde que nací hasta que termine mi vida. Yo no tengo que esconderme de nada, soy una persona que digo lo que lo que siento y no tengo pelos en la lengua”, recalcó.

‘Puma’ Carranza y el fútbol peruano

El 4 de abril se vivió el clásico del fútbol peruano y ‘Puma’ Carranza fue uno de los más felices por la victoria de la ‘U’. “Lo disfruto mucho porque los chicos me dan alegría, sobre todo, al Perú. Es un deporte muy lindo donde hay que jugar, no hay que ser resentido ni nada por el estilo, porque eso trae mucha violencia y eso no queremos”, mencionó.

Asimismo, José Luis Carranza fue crítico con sus ‘compadres’ de Alianza Lima, no solo por lo que sucedió un día antes del clásico, donde una persona falleció en pleno banderazo afuera de Matute; sino por algunas malas decisiones que se han tomado por parte del equipo blanquiazul.

“Yo ya dije: el fútbol no tiene que llegar a tanto, a la violencia… Es un partido de fútbol, se gana, se pierde, se empata, pero lo más importante es apoyarnos. Mira lo que sucede con esto de la muerte o cuando la ‘U’ fue el 2023 a jugar (a Matute), apagaron la luz y hubiera habido unos accidentes, ¿qué sería? Entonces, no hay que tener odio entre los clubes, hay que tener amor, sobre todo unirnos porque es un deporte muy lindo”, concluyó.



