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Shirley Arica logra acuerdo con la producción de 'La granja VIP Perú' y regresa al reality: "El primero que me falta el respeto, se larga"

La exmodelo regresó al reality con una actitud desafiante luego de quebrarse en vivo y abandonar temporalmente el programa tras acusar a Paul Michael de faltarle el respeto durante el careo.

Shirley Arica regresa a 'La granja VIP Perú' tras haber llorado. Foto: composición LR/Panamericana TV
Shirley Arica regresa a 'La granja VIP Perú' tras haber llorado. Foto: composición LR/Panamericana TV
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Shirley Arica regresó a 'La granja VIP Perú' luego de abandonar el reality en plena transmisión en vivo tras quebrarse emocionalmente por los comentarios de Paul Michael. La popular "Chica realidad" aseguró en ese momento que no toleraría más las supuestas "faltas de respeto", por lo que decidió retirarse del programa. Sin embargo, horas después reapareció en las instalaciones del espacio tras llegar a un acuerdo con la producción.

La exmodelo ingresó nuevamente a la casa y se hizo notar con una actitud completamente distinta a la que mostró cuando dejó el programa entre lágrimas. "¿Y qué pensaron? ¿Que era broma? He vuelto, per***. (…) Ya saben, el primero que me falte el respeto se larga, he dicho", expresó la influencer.

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Shirley Arica volvió al reality tras conversar con la producción

Después del tenso careo en vivo que protagonizó con Paul Michael, los conductores Adolfo Aguilar y Ethel Pozo intentaron calmar la situación y aconsejaron a Shirley Arica conversar con la producción antes de tomar una decisión definitiva. La exmodelo, afectada por los comentarios realizados durante el programa, insistió inicialmente en abandonar 'La granja VIP Perú', pese a que la pareja de Pamela López llegó a pedirle disculpas públicamente.

Tras finalizar la emisión, la "Chica realidad" permaneció varias horas dialogando con el equipo de producción del reality. Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo que permitió su regreso al programa. Las primeras en recibirla con abrazos fueron Samahara Lobatón y Pati Lorena, integrantes del denominado "Team víboras", quienes se emocionaron al verla.

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Minutos después apareció Paul Michael acompañado de Pamela López. El cantante bromeó al insinuar que Shirley Arica habría negociado un aumento de sueldo con la producción para regresar al reality. Por su parte, la exmodelo respondió desafiante y minimizó su abrupta salida: "Yo pensé que estaban tristes llorando por mí, me había ido, he vuelto. Era una broma para ver si están atentos. Por algo me dicen 'la reina de los realities'"

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