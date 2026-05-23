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Nicola Porcella revela el millonario sueldo semanal que recibía en ‘La casa de los famosos México’: "Lo hice por plata"

El exintegrante de 'Esto es guerra' sorprendió al confesar el sueldo que recibía cada semana por permanecer en el reality mexicano, donde jamás imaginó el éxito que alcanzaría.

Nicola Porcella se sincera sobre su sueldo en 'La casa de los famosos'. Foto: composición LR/difusión
Nicola Porcella se sincera sobre su sueldo en 'La casa de los famosos'. Foto: composición LR/difusión
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Nicola Porcella, una de las figuras más queridas del público mexicano, reveló cuánto dinero recibía semanalmente durante su participación en el reality 'La casa de los famosos México', programa en el que logró quedarse con el segundo lugar y consolidar su carrera profesional como actor.

El exchico reality peruano confesó que aceptó ingresar al formato por motivos económicos y que, en ese momento, atravesaba una complicada situación personal. “Causa, yo lo hice por plata. Estaba jodido, jodido (...) La verdad, me pagaban 4.000 dólares la semana”, contó durante el programa de Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner.

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¿Cuál era el sueldo semanal de Nicola Porcella en 'La casa de los famosos México'?

Durante la conversación, Nicola Porcella detalló que recibía 4.000 dólares semanales por permanecer dentro de 'La casa de los famosos México'. Según explicó, en aquella etapa de su vida su principal objetivo era asegurar estabilidad económica, por lo que cada semana que lograba mantenerse dentro del reality representaba un alivio para él.

El también exintegrante de 'Esto es guerra' aseguró que al inicio del reality pensó que sería eliminado rápidamente debido a que no era conocido por el público mexicano. Sin embargo, con el paso de las semanas, fue ganando popularidad y terminó convirtiéndose en uno de los favoritos del programa junto con Wendy Guevara. “Yo dije, me van a eliminar primero porque no me conocen. Entonces, iba pasando y yo me acostaba bien, cuatro mil más, cuatro mil... Esa fue mi cabeza, mi cabeza era eso. No sabía lo que estaba pasando afuera”, confesó el actor peruano.

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En ese momento, el actor de 38 años recién intentaba abrirse camino en la televisión mexicana tras su paso por 'Esto es guerra'. No obstante, su personalidad dentro de la casa logró conectar con el público, especialmente con Wendy Guevara, con quien construyó una amistad que terminó convirtiéndose en una de las más comentadas de la temporada.

Gracias a su desempeño en el reality, Porcella logró posicionarse en México y expandir su carrera artística en el extranjero. Aunque inicialmente entró motivado únicamente por el dinero, el programa terminó marcando un antes y un después en su vida profesional, al convertirlo en una figura muy querida por el público mexicano y en uno de los peruanos con mayor presencia en la televisión internacional.

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