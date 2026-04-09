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Gustavo Salcedo confirma por primera su relación con María Pía Vallejos tras viajar con Maju Mantilla a Colombia

El empresario descartó una reconciliación con Maju Mantilla y confirmó que actualmente está saliendo con María Pía Vallejos, luego de que la negará.

Gustavo Salcedo habla sobre su relación con María Pía Vallejos. Foto: composición LR/Instagram/Willax
Gustavo Salcedo habla sobre su relación con María Pía Vallejos. Foto: composición LR/Instagram/Willax

Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, rompió su silencio y confirmó por primera vez que mantiene ‘salidas’ con la veterinaria María Pía Vallejos. Sus declaraciones se dan luego de haber sido captado junto con la exreina de belleza en viajes a Paracas y Colombia, lo que generó rumores sobre una posible reconciliación.

“He tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento, la verdad que no hay que apurar las cosas y ver qué pasa”, señaló ante las cámaras de ‘Amor y fuego’, luego de que el programa difundiera imágenes del 8 de abril en las que se observa al empresario ingresando al edificio donde vive la veterinaria.

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Gustavo Salcedo asegura que está “saliendo” con María Pía Vallejos

El deportista señaló que actualmente se encuentra conociendo a la joven veterinaria, a quien describe como una persona con buenos valores. “Si a mí no me hubiera gustado María Pía, en su momento, seguramente no hubiera salido con ella... uno tiene libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades”, expresó.

Asimismo, aclaró que el vínculo entre ambos comenzó después de su separación con Maju Mantilla y descartó cualquier interferencia en su relación pasada. “Tampoco es una situación de que ella se haya metido en la relación, porque no es”, afirmó. Según detalló, conoce a la veterinaria desde el 2024 y, tras el fin de su matrimonio, decidió darse la oportunidad de salir con ella.

Pese a estas declaraciones, el deportista insistió en que prefiere tomarse las cosas con calma. “No tenemos una relación formal, como ella misma lo ha dicho, somos amigos, hemos estado saliendo”, precisó. En esa línea, sostuvo que no busca apresurar una nueva relación sin antes tener claridad emocional. “No pretendo de la noche a la mañana tener una relación formal sin tener las cosas claras. En el amor las cosas no son blanco y negro”, añadió.

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Gustavo Salcedo niega reconciliación con Maju Mantilla tras viaje juntos a Colombia

Respecto a las imágenes en las que fue visto junto con la madre de sus dos hijos, Salcedo descartó tajantemente una reconciliación. “Simplemente yo estoy separado de Maju hace ya un año aproximadamente, y conozco a alguna otra persona que hay interés mutuo, pero eso no quiere decir que seamos pareja”, explicó.

El empresario reconoció que su relación con la exMiss Perú tuvo una larga historia, lo que hace que el proceso de separación sea complejo. “Evidentemente hay tantos años en nuestra relación que tiene un peso importante, hay mucho amor entre los dos. Uno no puede, de la noche a la mañana, decir no te quiero”, comentó.

Finalmente, el empresario rechazó cualquier insinuación de infidelidad y aseguró que actuó correctamente tras su separación. “Jamás he faltado a mi matrimonio. Cuando hemos terminado con Maju, que ha sido una noticia totalmente pública, ha pasado más de un año y después he empezado a salir con María Pía”, concluyó.

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