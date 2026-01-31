HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Paco Bazán emociona a Susana Alvarado al cantarle romántico tema: "Una canción de amor..."

Luego de celebrar su aniversario como pareja, Paco Bazán sorprendió a la cantante de Corazón Serrano al dedicarle una canción de Gian Marco.

Paco Bazán. Foto: composición LR/TikTok/guido.salazar.pe
Paco Bazán. Foto: composición LR/TikTok/guido.salazar.pe

Paco Bazán y Susana Alvarado protagonizaron un romántico momento, luego que el conductor de televisión sorprendió a la integrante de Corazón Serrano al interpretarle el tema 'Una canción de amor' de Gian Marco, gesto que emocionó a la cumbiambera, quien lo acarició al escucharlo cantar.

El emotivo instante fue difundido a través de TikTok, donde se ve a la pareja en los camerinos de ATV, cuando las integrantes del grupo de cumbia asistieron. En medio de la interacción con los fans, Susana Alvarado cantó “Ay, amor” de Myriam Hernández y luego animó al exfutbolista, quien interpretó la canción del cantante peruano con nervios.

PUEDES VER: Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: 'Érase una vez'

Paco Bazán dedica romántica canción a Susana Alvarado y sorprende a fans

“De la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú, que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta”, es parte de la letra que Paco Bazán le cantó a su pareja, con quien recientemente celebró un año de relación con la cantante de cumbia desde aquel primer encuentro en un set de televisión.

Muchos seguidores elogiaron la voz del presenitador de ATV en redes sociales. “Paco no canta tan mal, podrían hacer un dúo”, “Paco canta bien… Lo que hace el amor”, "Mi parejita perfecta" y “Bellos, hermosa pareja”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

PUEDES VER: Paco Bazán enfrenta a periodista Fernando Díaz por revelar denuncia de su expareja: 'Su mascota tiene más gracia que él'

¿Cómo celebró Paco Bazán su aniversario de pareja con Susana Alvarado?

La celebración por su primer año de relación también generó sorpresa entre los fans de la pareja en redes sociales. La vocalista de Corazón Serrano compartió fotografías de una cita especial junto a Paco Bazán, recordando el inicio de su historia. En las imágenes, llamó la atención que la cantante luciera el mismo vestido que usó en aquella entrevista en vivo donde surgieron los primeros rumores de romance entre ambos.

“Érase una vez”, escribió la intérprete de 'Mix Morena', recordando aquel primer encuentro televisivo. Otro detalle que emocionó a sus seguidores fue el ramo de rosas que recibió de Paco Bazán, compuesto por flores de distintos colores, una por cada mes que llevan juntos desde que comenzó su relación.

