Paco Bazán dedica sentido mensaje para su familia tras reunirse con sus hijos mayores: "Intentándolo una vez más"

El conductor Paco Bazán compartió un momento especial junto a sus hijos, fruto de su relación con su exesposa Janice, y les dedicó un emotivo mensaje resaltando la importancia de la familia.

Paco Bazán compartió un momento especial con sus hijos y lo compartió en sus redes sociales. Foto: composición LR/Instagram
Paco Bazán compartió un momento especial con sus hijos y lo compartió en sus redes sociales. Foto: composición LR/Instagram

Paco Bazán compartió su lado más personal en redes sociales al compartir un emotivo mensaje tras reunirse con sus hijos mayores, fruto de su matrimonio con Janice. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ publicó una fotografía familiar tomada durante un almuerzo en un restaurante de Lima el último fin de semana.

El exarquero de Universitario de Deportes acompañó su publicación en sus historias de Instagram con un sentido mensaje resaltando la importancia del vínculo familiar: “Somos una familia seria, intentándolo una vez más. Ahí vamos”.

PUEDES VER: Paco Bazán emociona a Susana Alvarado al cantarle romántico tema: 'Una canción de amor...'

lr.pe

Paco Bazán se reúne con sus hijos y comparte emotivo mensaje

En la imagen difundida observa a Paco Bazán, quien lució sonriente compartiendo un almuerzo con su hija mayor y su hijo. El momento cobra relevancia debido a que ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su rol como padre por su expareja y madre de su última hija. Actualmente, el exfutbolista mantiene una relación con la cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano.

De acuerdo con lo expresado en su publicación, el exfutbolista evidenció su esfuerzo por mantener unida a su familia al señalar que se encuentra “intentándolo una vez más”, tras un largo periodo sin compartir públicamente momentos con sus hijos en sus redes sociales, a diferencia de la exposición que tiene su relación con la cantante de cumbia.

PUEDES VER: Susana Alvarado se pronuncia sobre su relación con Paco Bazán pese a sus apretadas agendas: 'Siempre intentamos estar juntos'

lr.pe

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán?

Paco Bazán es padre de tres hijos. Los dos mayores nacieron durante su relación con Janice, con quien mantuvo un vínculo de más de 20 años. Su matrimonio terminó en 2023, luego de que el conductor admitiera una infidelidad ocurrida durante un periodo de distanciamiento. Aunque intentó recomponer la relación, a inicios de 2025 confirmó que ambos se encontraban en proceso legal de divorcio.

Su hija menor nació de su relación extramatrimonial con Melissa Linares Mori, hecho que el propio Paco Bazán reveló tiempo atrás en una entrevista, al señalar que la menor fue concebida durante una separación temporal con su entonces esposa. En 2025, el nombre de su expareja volvió a aparecer públicamente cuando cuestionó el compromiso económico del conductor respecto a la niña de 9 años.

Susana Alvarado se pronuncia sobre su relación con Paco Bazán pese a sus apretadas agendas: "Siempre intentamos estar juntos"

Susana Alvarado se pronuncia sobre su relación con Paco Bazán pese a sus apretadas agendas: "Siempre intentamos estar juntos"

Paco Bazán emociona a Susana Alvarado al cantarle romántico tema: "Una canción de amor..."

Paco Bazán emociona a Susana Alvarado al cantarle romántico tema: "Una canción de amor..."

"Te has ganado un beso": Susana Alvarado premia a Paco Bazán tras reto viral y los fans celebran su relación

"Te has ganado un beso": Susana Alvarado premia a Paco Bazán tras reto viral y los fans celebran su relación

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

