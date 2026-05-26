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Melanie Martínez reacciona a respuesta de Christian por críticas a su boda con Karla Tarazona: “Te dolió bastante”

Melanie Martínez volvió a referirse a Christian Domínguez luego de que el cantante asegurara que quienes opinan sobre su relación con Karla Tarazona solo buscan “morbo y escarnio”.

Melanie Martínez se pronunció nuevamente sobre Christian Domínguez. Foto: Composición LR
Melanie Martínez se pronunció nuevamente sobre Christian Domínguez. Foto: Composición LR
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Melanie Martínez volvió a pronunciarse sobre Christian Domínguez luego de que le respondiera públicamente a las críticas que ella lanzó sobre su próxima boda con Karla Tarazona. La exbailarina reaccionó a las recientes declaraciones del líder de la Gran Orquesta Internacional y aseguró que sus comentarios habrían evidenciado que sí le afectaron sus palabras.

Las nuevas declaraciones de Melanie se dieron luego de sentarse en el set del pódcast ‘Q’ Bochinche’, donde incluso ironizó sobre la situación y cuestionó duramente la actitud del cantante de cumbia frente a sus exparejas.

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Melanie responde a Christian Domínguez tras sus declaraciones sobre su boda con Karla

Durante la conversación, Martínez se burló de la respuesta que Domínguez le dio en el programa ‘América Hoy’, donde calificó de “gente envidiosa” e “infelices” a quienes cuestionan su relación con Karla Tarazona. La exesposa del cantante aseguró que las recientes declaraciones del artista demostrarían que los cuestionamientos sobre su próxima boda sí le afectaron más de lo que aparenta.

“No sabes lo dolida que estoy, lo picona que estoy. No sabes cómo me duele que te cases después de 17 años de creer que me había deshecho de ti. Ahorita me está doliendo muchísimo. Mira, voy a llorar”, comentó entre risas.

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Asimismo, Martínez cuestionó la actitud que Christian ha tomado frente a sus exparejas y aseguró que él mismo sería responsable de las polémicas que ha protagonizado a lo largo de los años.

“A ti que no te gusta contestar y siempre te vas ahí por las ramas diciendo un montón de cantinfladas, ahorita has sido contundente con lo que has dicho [...] Tú eres el que falla, el que pone cuernos, el que es infiel”, expresó.

Melanie lanza fuerte comentario tras frase de Christian Domínguez sobre las “migajas”

En otro momento de la entrevista, Melanie Martínez también respondió a la frase que Christian Domínguez lanzó previamente al asegurar que solo les daba “migajas” a quienes opinaban sobre su relación con Karla Tarazona. La también excantante aprovechó para enviar una indirecta sobre la futura boda del cantante con la conductora de televisión.

“Las migajas las recoge otra. A mí no me vas a venir a decir que tú me dejas migajas a mí cuando tú te vas a casar con una que se quedó con las migajas de las demás”, sentenció.

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