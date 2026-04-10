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María Pía Vallejos comparte sorpresiva publicación tras ser oficializada por Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla: "Señales de..."

Gustavo Salcedo rompió su silencio y confirmó que mantiene salidas con María Pía Vallejos, mientras la veterinaria sorprendió en redes con publicaciones que muchos interpretaron como mensajes indirectos tras la exposición mediática.

María Pía Vallejos ya había mostrado todo su aprecio y cariño por Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
María Pía Vallejos ya había mostrado todo su aprecio y cariño por Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El empresario y deportista peruano Gustavo Salcedo rompió su silencio para 'Amor y fuego' y habló sobre su vida sentimental. En dicha entrevista, el aún esposo de Maju Mantilla confirmó por primera vez que mantiene “salidas” con la veterinaria María Pía Vallejos. Estas declaraciones no solo generaron sorpresa, sino que causaron gran impacto en el público, ya que recientemente se había ido de viaje con la reina de belleza a Paracas y Colombia.

En medio de esta controversia, Vallejos llamó la atención al compartir una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram poco después de las declaraciones de Salcedo. Lejos de pronunciarse directamente sobre el tema, la veterinaria optó por enfocarse en contenidos relacionados con su trabajo, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una respuesta indirecta, en la cual ella se mantiene enfocada en su profesión.

Publicación de María Pía Vallejos en su Instagram.

Publicación de María Pía Vallejos en su Instagram.

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La reacción de María Pía Vallejos tras declaraciones de Gustavo Salcedo

Luego de que Gustavo Salcedo confirmara públicamente que mantiene salidas con ella, María Pía Vallejos optó por mantenerse al margen de la polémica y continuar con su actividad habitual en redes sociales. Una de las primeras publicaciones que compartió en sus historias de Instagram fue una encuesta dirigida a sus seguidores sobre en qué situaciones llevarían a sus mascotas al veterinario. Posteriormente, difundió los resultados e incluso brindó información adicional, reforzando su rol profesional y educativo.

Horas más tarde, la veterinaria publicó contenido relacionado con las señales de alerta en las mascotas, manteniendo una línea completamente enfocada en su trabajo. Ambas historias fueron difundidas el jueves 9 de abril, mientras que, al día siguiente, viernes 10, sorprendió con una fotografía personal tomada en un ascensor, donde aparece sonriente junto al mensaje “buenos días”. Aunque no hizo alusión directa a las declaraciones del aún esposo de Maju Mantilla, sus publicaciones no pasaron desapercibidas y fueron interpretadas por usuarios como una forma de responder de manera indirecta a la atención mediática.

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Gustavo Salcedo asegura que está saliendo con María Pía Vallejos

Salcedo explicó que se encuentra en una etapa de conocimiento con la joven profesional, a quien calificó como una persona con valores. “Si a mí no me hubiera gustado María Pía, en su momento, seguramente no hubiera salido con ella... uno tiene libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades”, declaró, dejando en claro que decidió darse una nueva oportunidad en el plano sentimental.

Asimismo, el aún esposo de Maju Mantilla enfatizó que esta cercanía comenzó después de su separación, descartando cualquier tipo de interferencia en su matrimonio. “Tampoco es una situación de que ella se haya metido en la relación, porque no es”, afirmó. Según precisó, conoce a Vallejos desde el 2024 y, tras el fin de su relación, optó por retomar el contacto y empezar a salir con ella.

Pese a sus declaraciones, Gustavo Salcedo remarcó que no mantiene una relación formal con la veterinaria y que prefiere avanzar sin presiones. En esa línea, sostuvo que busca claridad emocional antes de formalizar cualquier vínculo. “No pretendo de la noche a la mañana tener una relación formal sin tener las cosas claras. En el amor las cosas no son blanco y negro”, concluyó.

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