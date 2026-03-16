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Joven veterinaria responde si se sintió "burlada" tras ampay de Gustavo Salcedo con Maju Mantilla: "Conozco mi verdad"

María Pía Vallejos, quien había admitido estar enamorada de Gustavo Salcedo, se pronunció si pudo haberse sentido utilizada o burlada tras el ampay de Maju con el padre de sus hijos.

María Pía Vallejos reaparece tras ampay de Gustavo salcedo con Maju Mantilla. Foto: composición LR/difusión
María Pía Vallejos reaparece tras ampay de Gustavo salcedo con Maju Mantilla. Foto: composición LR/difusión

La reciente difusión de imágenes que muestran a Gustavo Salcedo junto con Maju Mantilla generó rumores de una presunta reconciliación tras su polémica separación. Sin embargo, en medio de las especulaciones, reapareció María Pía Vallejos, la joven veterinaria que meses atrás había confirmado que estaba conociéndose con el deportista.

El programa de YouTube 'Q'Bochinche' mostró la conversación que una de sus reporteras mantuvo con María Pía para conocer su versión. “Sé la calidad de persona que soy y conozco mi verdad, con eso es suficiente. Pero prefiero manejarlo en privado”, escribió la veterinaria ante el cuestionamiento si le habrían “utilizado o burlado” tras conocerse el ampay.

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María Pía Vallejos responde si se sintió "burlada" tras ampay de Gustavo y Maju

El programa conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre reveló parte del intercambio de mensajes entre la reportera y María Pía Vallejos, luego de que se difundieran imágenes de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla, quienes incluso habrían viajado juntos a Colombia.

En una primera respuesta, la veterinaria dejó claro que no desea involucrarse en polémicas mediáticas y que busca mantener su vida personal lejos de los reflectores. “Mi rubro laboral es completamente distinto y lo tengo que cuidar. Habrás notado que la prensa y redes sociales están siendo muy invasivas conmigo y no estoy acostumbrada a tal exposición, comentarios, opiniones, señalamientos y juicios”, expresó.

La reportera del programa también le manifestó que, como mujer, entendía su situación y que quizá podía haberse sentido utilizada o burlada tras la difusión de las imágenes. Sin embargo, la veterinaria evitó profundizar en el tema y reiteró su postura de mantener la situación en privado. “Sé la calidad de persona que soy y conozco mi verdad, con eso es suficiente”, insistió, agradeciendo la comprensión ante su decisión de no brindar entrevistas.

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La vez que María Pía Vallejos confesó su amor por Gustavo Salcedo

Cabe recordar que en febrero de 2026, María Pía Vallejos habló públicamente sobre su relación con Gustavo Salcedo durante una entrevista con el programa 'Amor y fuego'. En aquella ocasión, la joven veterinaria confirmó que estaba enamorada del deportista. “Sí (estoy enamorada), y él también yo creo, ¿no? Si es que lo han visto… Si es que dos personas están interesadas, es normal que los vean juntos y el tema de su separación es tema ya de él”, declaró entonces.

Además, la joven destacó las cualidades personales que, según ella, habían fortalecido su cercanía. “De lo que conozco de él, me parece un caballero, un chico A1, guapísimo, deportista, yo también soy deportista. Nada, estamos tranquilos, estamos contentos, estamos yendo poco a poco”, expresó en ese momento.

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