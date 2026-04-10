Gustavo Salcedo vuelve al centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre uno de los episodios más comentados de su vida personal: el ‘ampay’ difundido en 2023 que marcó un quiebre en su relación con Maju Mantilla. En declaraciones al programa 'Amor y fuego', el empresario negó categóricamente haber cometido una infidelidad durante su matrimonio.

El exesposo de Maju Mantilla aseguró que las imágenes emitidas por 'Magaly TV, la firme' fueron malinterpretadas. Según explicó, su presencia en el hotel Westin respondió únicamente a una rutina de gimnasio y no a un encuentro privado, como se insinuó en su momento.

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Gustavo Salcedo confiesa que nunca le fue infiel a Maju Mantilla

Durante la entrevista, Gustavo Salcedo fue enfático al rechazar cualquier acto de infidelidad hacia Maju Mantilla. El empresario sostuvo que, pese a la controversia generada por el video en el que aparece ingresando al hotel con una mujer, nunca accedió a un cuarto ni a las áreas privadas del recinto.

“Jamás he entrado a un cuarto ni a un sauna. Solo fui al gimnasio”, afirmó, buscando desmentir las versiones que circularon tras la difusión del reportaje televisivo en 2023. En ese sentido, insistió en que las especulaciones no reflejan lo ocurrido realmente.

El caso cobró notoriedad luego de que las cámaras del programa conducido por Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', difundieran las imágenes. A raíz de ello, incluso surgieron bromas en su entorno cercano, donde fue apodado “Gustavo Saunero”.

Salcedo reiteró que durante toda su relación con Maju Mantilla mantuvo una conducta respetuosa. “Nunca le falté a mi esposa, ni durante nuestro matrimonio ni en ningún otro momento”, declaró, marcando distancia de las interpretaciones mediáticas que surgieron tras el ampay.

Gustavo Salcedo se disculpa con Maju Mantilla tras polémicas

Más allá de negar una infidelidad, Gustavo Salcedo también abordó el impacto emocional que tuvo la exposición pública de su relación con Maju Mantilla. La pareja, que compartió varios años de matrimonio y tiene dos hijos en común, atravesó una ruptura mediática que generó tensión y comentarios en distintos espacios televisivos.

En ese contexto, el empresario ofreció disculpas públicas a su expareja. “Le pido disculpas por lo que pasó. Exageré muchas cosas y le hice mucho daño”, expresó en la misma entrevista, reconociendo errores durante el proceso de separación.

Actualmente, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo mantienen un vínculo cordial enfocado en la crianza de sus hijos. Según explicó, no existe una reconciliación sentimental, pero sí una relación basada en el respeto y la coparentalidad.

“Nos van a ver juntos como padres, definitivamente”, precisó, dejando en claro que su prioridad es el bienestar de su familia.