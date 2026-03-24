Abogado de Gustavo Salcedo revela que exproductor de Maju Mantilla desiste en denuncia por agresión

Maju Mantilla fue el foco de atención mediática el 2025. Gustavo Salcedo, su actual esposo, reveló que la exMiss Mundo le había sido infiel con Christian Rodríguez, su productor en ‘Arriba mi gente’, además de mencionar en la lista al actor George Slebi. Días después de las revelaciones, el empresario y deportista peruano protagonizó una violenta escena con el entonces trabajador de Latina Televisión, ya que lo agredió salvajemente en la calle.

Rodríguez logró identificar a Salcedo como su agresor y presentó una denuncia en su contra por agresión y falta contra la persona. Sin embargo, meses después, el abogado de Gustavo, Jorge Petrozzi, ha revelado que el productor vinculado a Maju Mantilla desistió en seguir buscando justicia.

Christian Rodríguez no sigue con denuncia de agresión a Gustavo Salcedo

Según contó Petrozzi en el podcast ‘Q’ bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, la defensa de Rodríguez presentó dos denuncias por el mismo delito, lo cual está prohibido en la justicia peruana. Además, señaló que el lunes 23 de marzo, el productor vinculado a Maju Mantilla presentó un documento en el cual asegura que no seguirá adelante con su denuncia por agresión contra Gustavo Salcedo.

“¿Qué ha ocurrido? Ocurrió que la primera denuncia que ellos presentan como falta contra la persona se tramitó en el Juzgado de Paz de San Isidro, donde el día de hoy hemos tenido una audiencia en la mañana y ni Christian Rodríguez ni su defensa se presentaron, pero hay algo más. El día de ayer en la tarde, han presentado un escrito desistiendo de esa denuncia, por lo cual están aceptando que no hubo ninguna agresión y ningún intento de homicidio”, enfatizó el abogado de Gustavo Salcedo.

Abogado de Gustavo Salcedo asegura que es inocente de todo delito

Jorge Petrozzi también indicó que la segunda denuncia presentada por Christian Rodríguez fue como “tentativa de homicidio”, sin embargo, la Fiscalía no podría revisarla debido a que la primera ya fue resuelta en su totalidad.

“Ahora, simultáneamente, ellos presentaron la misma denuncia por el mismo hecho ante la Fiscalía y ahí la etiquetan como tentativa de homicidio, entonces, ante un juzgado hacen una cosa y con la Fiscalía hacen otra. Lo que no están teniendo en cuenta es que si un juez ya tiene una denuncia, la Fiscalía se tiene que abstener y ya no puede entrar a investigar o conocer ese hecho”, añadió.

Además, Petrozzi insistió en la inocencia de Gustavo Salcedo, pese a todas las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve que el aún esposo de Maju Mantilla golpea a Christian Rodríguez, exproductor de la conductora de televisión.

“Al final de cuentas, lo único que están haciendo Christian Rodríguez y su defensa es que mi defendido (Gustavo Salcedo) nunca lo quiso matar ni lo agarró a golpes, puñetes ni patadas. El tema es claro, están reconociendo que su denuncia es inconsistente”, finalizó.