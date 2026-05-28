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Isabel Acevedo, conocida como Chabelita, volvió a marcar distancia de su expareja Christian Domínguez en una reciente entrevista en 'América hoy', donde aseguró que no tiene intención de hablar 'de muertos' ni de su pasado sentimental.

'Yo estoy preocupada y enfocada en mi matrimonio, en mi esposo, estoy muy feliz. No tengo nada que decirle a Christian, es algo de mi pasado y por respeto a mi esposo no lo haría, ¿qué voy a estar hablando del muerto?', declaró la bailarina, dejando en claro que no quiere revivir esa etapa.

Acevedo señaló que actualmente está enfocada en su vida matrimonial y que su prioridad es su estabilidad personal, para evitar cualquier tipo de controversia vinculada a su expareja.

'Chabelita' responde si Christian Domínguez podría cambiar ante boda con Karla Tarazona

Isabel Acevedo también fue consultada sobre el posible cambio que podría mostrar Christian Domínguez tras anunciar su boda con Karla Tarazona, ceremonia que se realizaría el martes 2 de junio y que ha generado atención en la farándula local.

La bailarina evitó entrar en detalles o emitir juicios sobre la nueva etapa del cantante y su vida sentimental, al dejar en claro que prefiere mantenerse al margen de esa historia.

'Dios mío, señor Jesús... yo no tengo nada que decirles a ellos, porque ellos tienen más experiencia, son mayores que yo', comentó durante su participación, con lo que cerró cualquier posibilidad de pronunciarse sobre la relación o el supuesto cambio del artista.

Isabel Acevedo apoya a exesposa de Christian Domínguez y su hija

Isabel Acevedo también reafirmó su respaldo a Melanie Martínez y su hija Camila, al asegurar que siempre estará dispuesta a apoyarlas en lo que necesiten.

'Tenemos que empujarnos y empoderarnos con las mujeres que realmente veo que tratan de salir adelante', señaló la bailarina, resaltando la importancia de la sororidad.

Asimismo, contó que mantiene una relación cercana con Camila, a quien considera parte de su entorno personal. 'Camila también es parte de mi vida, disfrutamos momentos lindos y la quiero mucho. Si ella necesita un apoyo, siempre lo voy a hacer y hasta tienen las puertas abiertas de mi salón de belleza', agregó.