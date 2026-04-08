El intensivo despliegue de seguridad en elecciones: 45 mil soldados y 56 mil policías en operación

Las fuerzas armadas confirmaron la activación de un dispositivo con más de 45.000 soldados para garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones generales de este domingo 1 de abril. Ellos se sumarán a los 56.000 efectivos policiales que se encargarán, también, de resguardar el proceso electoral en todo el país.

También fue el punto de inicio para establecer los procedimientos que garantizarán el traslado del material electoral.

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El despliegue militar hace parte del Plan de Seguridad Elecciones 2026, que no solo abarca todo el territorio nacional, sino que involucra una coordinación estrecha con autoridades civiles y la PNP.

Según información oficial, el operativo cubre de manera prioritaria los 2.260 locales de votación en todo el Perú según ha detallado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que en su mayoría son colegios y universidades donde más de 27 millones de peruanos elegiremos al futuro presidente de la República, representantes del nuevo Congreso Bicameral y del Parlamento Andino.

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La estructura de seguridad incluye también una reserva estratégica de efectivos, conformada por comandos y unidades de distintas áreas de la Policía, el Ejército, Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra.

El dispositivo contará con apoyo aéreo y tecnológico, con la participación de helicópteros y drones dedicados a labores de reconocimiento y control en regiones de difícil acceso.

Estos recursos buscan optimizar la respuesta ante posibles emergencias y ampliar el alcance de la vigilancia.

“Las Fuerzas Armadas iniciaron el despliegue de 45.540 efectivos para garantizar la seguridad y el derecho al voto en las Elecciones Generales 2026”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, en un acto encabezado esta mañana por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez.

Las autoridades explicaron que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desplazará de forma progresiva las unidades militares hasta el viernes 10, en apoyo a los organismos electorales: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de asegurar el control de todos los locales de votación.

“No se trata solo de una operación logística, se trata de una demostración concreta de organización, capacidad de respuesta, neutralidad institucional y presencia efectiva del Estado, ahí donde la democracia debe ser protegida”, manifestó el premier, desde el patio Pachacútec de la Primer Brigada de Fuerzas Especiales.

Puntualizó que las Fuerzas Armadas cumplirán un papel estrictamente neutral de apoyo al proceso electoral, resguardando locales, material electoral, accesos y condiciones de orden para que la jornada se desarrolle con seguridad y normalidad.

“Este despliegue es para proteger el voto ciudadano y asegurar una transición democrática con estabilidad y confianza. A la ciudadanía le decimos con claridad: su voto está protegido; y a nuestras Fuerzas Armadas les expresamos el reconocimiento del Gobierno por su disciplina”, subrayó el premier Arroyo Sánchez.

A través de los Comandos Operacionales de Centro, Marítimo y Aérea, el personal se capacitó previamente en protocolos de atención al ciudadano, control de perímetros y gestión de incidentes. También están facultados para intervenir y poner a eventuales infractores a disposición de la Policía Nacional del Perú.

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En tanto, la Policía Nacional anunció previamente que 56.000 efectivos se encargarán también de resguardar el proceso electoral en todo el país.

Así lo confirmó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, precisando que el Plan de Seguridad Elecciones 2026 movilizará a ese contingente para proteger a los votantes antes, durante y después de la jornada electoral.

“Este Plan se puso en ejecución hace un mes y medio brindando primero seguridad a los candidatos presidenciales (seguridad personal las 24 horas). Se tiene una permanente coordinación con el ONPE para hacer un mapeo de todos los lugares, 12.000 a nivel nacional, donde se realizarán las elecciones”, detalló.

El dispositivo prevé también una revisión completa de los locales con apoyo canino en una fecha reservada, estimando que esa inspección se realice 48 horas antes de los comicios.