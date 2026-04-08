Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY: pronósticos, horario y dónde ver el partido de Champions League

El prime partido entre Barcelona - Atlético Madrid se jugará en el Camp Nou. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

El prime partido entre Barcelona - Atlético Madrid se jugará en el Camp Nou. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

VER Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY | Ambos equipos jugarán en el Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Blaugranas y colchoneros vuelven a cruzar sus caminos en la temporada. Tal como lo hicieron en las semifinales de la Copa del Rey y LaLiga, el cotejo por la Liga de Campeones promete regalarnos grandes emociones. El gran ausente de la jornada será Raphinha, quien se lesionó con la selección brasileña y tendrá que esperar varias semanas para regresar a los campos de juego.

Horarios del Barcelona vs Atlético de Madrid

En Perú, el Barcelona vs Atlético de Madrid se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?

La transmisión de este partido de cuartos de final Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Argentina y Brasil).

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT

Chile: ESPN Premium, ESPN 5

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Fox +

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN

España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid online gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Atlético de Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones probables de Barcelona vs Atlético de Madrid

Las bajas sensibles en los catalanes son el volante Frenkie De Jong y el extremo Raphinha. Se espera que el comando técnico apueste por el inglés Marcus Rashford en ofensiva.

FC Barcelona : Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Eric García, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski. .

: . Atlético Madrid: Jan Oblak, Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hanko, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julian Álvarez.

Barcelona vs Atlético de Madrid: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran considerable ventaja para los culés. Los dirigidos por Hansi Flick parten como favoritos.

Betsson: gana Barcelona (1,58), empate (4,85), gana Atlético de Madrid (5,15)

Betano: gana Barcelona (1,57), empate (4,90), gana Atlético de Madrid (5,30)

Bet365: gana Barcelona (1,53), empate (4,75), gana Atlético de Madrid (5,25)

1XBet: gana Barcelona (1,58), empate (5,20), gana Atlético de Madrid (5,25)

Coolbet: gana Barcelona (1,56), empate (5,10), gana Atlético de Madrid (5,35)

Doradobet: gana Barcelona (1,54), empate (4,75), gana Atlético de Madrid (5,50).

Historial Barcelona vs Atlético de Madrid: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos tanto por Copa del Rey como por LaLiga. Atlético Madrid solo ganó en una ocasión.

Atlético Madrid 2-1 Barcelona | 04.04.26

Barcelona 3-0 Atlético Madrid | 03.03.26

Atlético de Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | 02.12.25

Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | 02.04.25

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