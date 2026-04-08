Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY: pronósticos, horario y dónde ver el partido de Champions League
Luego de verse las caras en LaLiga de España, culés y colchoneros volverán a medirse, pero esta vez por la Champions League. Sigue la tramsisión del Real Madrid vs Atlético Madrid.
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VER Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY | Ambos equipos jugarán en el Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.
Blaugranas y colchoneros vuelven a cruzar sus caminos en la temporada. Tal como lo hicieron en las semifinales de la Copa del Rey y LaLiga, el cotejo por la Liga de Campeones promete regalarnos grandes emociones. El gran ausente de la jornada será Raphinha, quien se lesionó con la selección brasileña y tendrá que esperar varias semanas para regresar a los campos de juego.
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Horarios del Barcelona vs Atlético de Madrid
En Perú, el Barcelona vs Atlético de Madrid se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?
La transmisión de este partido de cuartos de final Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Argentina y Brasil).
- Argentina: Fox Sports
- Bolivia: ESPN
- Brasil: SBT, TNT
- Chile: ESPN Premium, ESPN 5
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN
- México: Fox +
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN
- España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid online gratis?
Si deseas ver Barcelona vs Atlético de Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Alineaciones probables de Barcelona vs Atlético de Madrid
Las bajas sensibles en los catalanes son el volante Frenkie De Jong y el extremo Raphinha. Se espera que el comando técnico apueste por el inglés Marcus Rashford en ofensiva.
- FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Eric García, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski..
- Atlético Madrid: Jan Oblak, Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hanko, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julian Álvarez.
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Barcelona vs Atlético de Madrid: pronóstico
Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran considerable ventaja para los culés. Los dirigidos por Hansi Flick parten como favoritos.
- Betsson: gana Barcelona (1,58), empate (4,85), gana Atlético de Madrid (5,15)
- Betano: gana Barcelona (1,57), empate (4,90), gana Atlético de Madrid (5,30)
- Bet365: gana Barcelona (1,53), empate (4,75), gana Atlético de Madrid (5,25)
- 1XBet: gana Barcelona (1,58), empate (5,20), gana Atlético de Madrid (5,25)
- Coolbet: gana Barcelona (1,56), empate (5,10), gana Atlético de Madrid (5,35)
- Doradobet: gana Barcelona (1,54), empate (4,75), gana Atlético de Madrid (5,50).
Historial Barcelona vs Atlético de Madrid: últimos partidos
Estos son los resultados de los cinco últimos partidos tanto por Copa del Rey como por LaLiga. Atlético Madrid solo ganó en una ocasión.
- Atlético Madrid 2-1 Barcelona | 04.04.26
- Barcelona 3-0 Atlético Madrid | 03.03.26
- Atlético de Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26
- Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | 02.12.25
- Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | 02.04.25
Partidos de Champions League: resultados de los cuartos de final (ida)
- Real Madrid 1-2 Bayern Múnich
- Sporting Lisboa 0-1 Arsenal
- PSG vs Liverpool | miércoles 8 de abril
- Barcelona vs Atlético Madrid | miércoles 8 de abril.