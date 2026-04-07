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Universitario vs San Martín EN VIVO: hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley

El partido por el extra game de las semifinales entre Universitario y San Martín se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este encuentro definirá qué equipo clasificará a las finales de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario y San Martín se enfrentan por el pase a las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
Universitario y San Martín se enfrentan por el pase a las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Universitario vs San Martín EN VIVO juegan este miércoles 8 de abril, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Francisco Hervás ganó el partido de vuelta por 3-0 e igualó la serie. Con este resultado, ‘pumas’ y ‘santas’ afrontarán un extra game y será el último partido de esta llave para conocer cuál de los dos equipos enfrentará a Alianza Lima en las finales del campeonato.

PUEDES VER: Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

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¿A qué hora juega Universitario vs San Martín?

El partido entre Universitario vs San Martín arrancará desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia: 6.00 p. m.
  • Venezuela: 6.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.
  • Paraguay: 7.00 p. m.
  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Uruguay: 7.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs San Martín?

Universitario vs San Martín llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará todas las incidencias del partido para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Universitario vs San Martín

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Universitario y San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

  • Universitario 3-0 San Martín | 04.04.26
  • San Martín 3-0 Universitario | 29.03.26
  • Universitario 0-3 San Martín | 07.03.26
  • San Martín 3-2 Universitario | 15.11.25
  • Universitario 2-3 San Martín | 24.05.25

Pronóstico de Universitario vs San Martín

Las principales casas de apuestas no tienen un claro favorito para este partidazo.

  • Betsson: gana Universitario (1,85), gana San Martín (1,78)
  • 1XBet: gana Universitario (1,83), gana San Martín (1,83)
  • Doradobet: gana Universitario (1,81), gana San Martín (1,81)

PUEDES VER: Universitario se pronunció tras incidente en estadio de Alianza Lima previo al clásico: "Hacemos un llamado a todos nuestros hinchas"

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Entradas para Universitario vs San Martín

Las entradas para presenciar el extra game por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estas son las ubicaciones y precios para asistir:

  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles
  • General: 20 soles

¿Cómo ver Universitario vs San Martín por internet?

La transmisión en línea de este y todos los partidos del campeonato peruano están a cargo de la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

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