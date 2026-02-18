Youna y Samahara tienen una hija llamada Xiana. El pasado 21 de noviembre, al barbero le diagnosticaron cáncer de la sangre. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

Youna y Samahara tienen una hija llamada Xiana. El pasado 21 de noviembre, al barbero le diagnosticaron cáncer de la sangre. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

Youna, expareja de Samahara Lobatón, conmovió en la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme' al hablar sin reservas pero con serenidad sobre la batalla que libra contra el cáncer. El joven, recordado en la farándula nacional por su relación con la influencer, con quien tiene una hija, reveló las duras consecuencias de enfrentar la enfermedad sin seguro médico en Estados Unidos, donde reside como inmigrante. Con un tono distendido, relató cómo el diagnóstico de leucemia ha golpeado su estabilidad emocional y económica.

Sin embargo, lo más impactante de su testimonio fueron sus palabras sobre el carácter irreversible de su condición: una lucha que, según confesó, lo acompañará de por vida y que mantiene en incertidumbre su situación.

"No tengo cura": Youna abre su corazón sobre su batalla contra el cáncer

Durante la entrevista en vivo con Magaly, Youna explicó que su enfermedad avanza de manera lenta, lo que le permite mantener firmes esperanzas de vida. Sin embargo, también reconoció que se trata de una condición irreversible, cuyo tratamiento será permanente y no ofrece posibilidad de cura.

"La leucemia que tengo es de progreso lento. Sí tengo muchísimas esperanzas de vida, pero no tengo cura. Lastimosamente, mi enfermedad no tiene cura y es un tratamiento de por vida. Ahorita yo tomo quimioterapia en pastilla, pero conforme pase el tiempo, lo único que va a variar será el tratamiento y la medicación. El tratamiento será de por vida", reveló.

Youna confiesa momentos difíciles tras diagnóstico de leucemia

Youna reveló que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer de la sangre, el pasado 21 de noviembre. A raíz de una hospitalización prolongada, perdió su empleo y hasta el día de hoy no ha podido retomarlo. "No lo dejé yo. Lastimosamente, mi enfermedad me hizo internarme mucho tiempo en un hospital y, obviamente, en el trabajo no podía seguir con ellos. Decidieron sacarme del trabajo", manifestó.

El barbero también confesó que no cuenta con seguro médico en Estados Unidos debido a su condición de inmigrante con permiso laboral. Aun así, el joven, quien recientemente realizó su rifa prosalud, destacó que recibe apoyo de distintas organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer. "Tengo permiso de trabajo, pero no una residencia. El Gobierno no me puede mantener porque no soy ciudadano americano. Pero hay un montón de aplicaciones para ayuda que se pueden tener, hay organizaciones del cáncer y la leucemia que te brindan mucho apoyo", señaló.

En otro momento, pese a mostrarse sereno durante la entrevista con Magaly Medina, admitió la incertidumbre que vive a causa de su condición. "Mi enfermedad es incierta. Tengo cansancios extremos durante el día. No sé cuándo voy a estar con ánimos; no la estoy pasando tan bien por la enfermedad que tengo", declaró.