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¿Quién es Erika Manrique, la mujer que fue captada abrazando a Federico Salazar en un departamento tras ruptura con Katia Condos?

Erika Manrique llamó la atención tras ser captada en cariñosas actitudes con Federico Salazar, despertando interés sobre su identidad y su cercanía con figuras del medio del espectáculo.

Erika Manrique negó algún tipo de relación sentimental con Federico Salazar. Foto: composición LR/ATV
Erika Manrique negó algún tipo de relación sentimental con Federico Salazar. Foto: composición LR/ATV

Federico Salazar fue captado en el departamento de una mujer identificada como Erika Manrique, en medio de su reciente separación con la actriz Katia Condos. Las imágenes, difundidas por 'Magaly TV, la firme', muestran al conductor de noticias ingresando a un edificio en La Molina y permaneciendo en el lugar durante varias horas, para luego despedirse de la mujer.

Salazar y Manrique se siguen en redes sociales, especialmente en Instagram, lo que sugiere una cercanía previa con el conductor de América Noticias. Además, ella ha compartido momentos junto a Jenny Álvarez, expareja de Eddie Hidalgo, conocido como 'Mero Loco'.

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¿Quién es Erika Manrique, la mujer que fue captada abrazando a Federico Salazar?

Erika Manrique ha cobrado notoriedad en la farándula peruana tras ser vinculada con el periodista de 65 años. Según el reportaje de Magaly Medina, la mujer forma parte de un entorno cercano a figuras de 'Chollywood', lo que ha generado aún más interés sobre su perfil.

De acuerdo con lo expuesto, mantiene amistad con personajes conocidos como Jenny Álvarez, Angie Jibaja y 'La Negra Petróleo'. Este detalle no ha pasado desapercibido, ya que contrasta con la imagen pública del aún esposo de Katia Condos quien durante años ha mantenido un perfil reservado, alejado del mundo del entretenimiento.

En sus redes sociales, comparte momentos especiales junto a amigos y familiares, así como viajes al extranjero, entre ellos visitas a Italia, donde se fotografió en la Torre de Pisa y el Coliseo de Roma. Además, dejaría ver que tiene un hijo menor, con quien también ha publicado algunas imágenes.

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¿Federico Salazar tiene una relación con Erika Manrique tras ser grabados cariñosos?

Tras la difusión del reportaje, Manrique respondió al reportero de la popular 'Urraca', descartando cualquier vínculo sentimental con el periodista. “No somos pareja… soy una mujer libre. Él también. Yo no tengo que ver nada con Federico en el caso de la separación”, afirmó.

Asimismo, reveló que conoce al presentador de noticias desde hace tiempo y que incluso fue una de las primeras personas en enterarse de su separación con Katia Condos. “Yo me enteré ese mismo día, porque él me avisó en la mañana. Me dijo: ‘Me voy a separar’”, sostuvo.

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