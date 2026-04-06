Renato Rossini Jr. vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras protagonizar un polémico momento durante la más reciente emisión de 'La granja VIP Perú', el pasado domingo 5 de abril. El exchico reality, quien actualmente cumple el rol de capataz de la semana —cargo que le otorga ciertos privilegios dentro del programa—, decidió relajarse en un jacuzzi luego de haber consumido algunas copas de vino. Sin embargo, lo que parecía un momento de descanso terminó convirtiéndose en una situación ampliamente comentada.

En medio de una conversación con Pablo Heredia y con evidente influencia del alcohol, Rossini Jr. lanzó una frase que rápidamente encendió la polémica: aseguró no tener la culpa de ser “pepa y pituco”. Estas declaraciones no tardaron en viralizarse, generando una ola de reacciones divididas entre usuarios que cuestionaron sus palabras y otros que las tomaron con humor, avivando el debate en redes sociales.

Las polémicas declaraciones de Renato Rossini Jr. que causaron indignación

El momento que desató la controversia se produjo mientras Renato Rossini Jr. conversaba con Pablo Heredia en uno de los cuartos de 'La granja VIP'. Visiblemente afectado por el alcohol, el exchico reality empezó a lanzar una serie de comentarios que rápidamente encendieron las alarmas entre los seguidores del programa.

En su intervención, el modelo no solo hizo referencia a su desempeño dentro del reality, sino que también utilizó calificativos que muchos consideraron arrogantes y fuera de lugar.

“Qué culpa tengo yo de ser así, de ser el capataz. Qué culpa tengo yo de hacer todo bien, hue***. Pero dime, Pablo, ¿qué culpa tengo yo de ganar todo, de ser pepa, de ser pituco, de estar en un jacuzzi, de ser dotado? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Eso es problema de ellos”, expresó Rossini Jr., generando una inmediata ola de críticas en redes sociales.

Ante estas palabras, Pablo Heredia optó por no confrontarlo: soltó una risa incómoda y decidió retirarse de la habitación, dejando en evidencia el tenso ambiente que provocaron las declaraciones.

¿Quién es Renato Rossini Jr.?

Renato Rossini Carrillo, conocido mediáticamente como Renato Rossini Jr., es el hijo mayor del reconocido actor peruano Renato Rossini. Además de heredar su nombre, también ha captado la atención pública por su carisma y presencia en televisión. Su primera aparición destacada fue en el reality 'Esto es guerra' en 2018, donde comenzó a construir su imagen dentro del espectáculo local.

No obstante, su perfil profesional va más allá de la pantalla chica. Rossini Jr. es egresado de Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde estudió entre 2015 y 2021. En el ámbito laboral, se desempeña en el Grupo AJE, una importante empresa peruana con presencia internacional, donde ocupa el cargo de Desarrollador Horeca desde junio de 2022. Su trayectoria evidencia experiencia en gestión comercial y planificación estratégica, consolidando un perfil que combina exposición mediática con desarrollo corporativo.