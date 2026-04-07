Alama sostiene que él tiene permiso para portar arm ay realizó un disparo al aire porque vio que dos motos lineales lo venían siguiendo. Foto: difusión

Alama sostiene que él tiene permiso para portar arm ay realizó un disparo al aire porque vio que dos motos lineales lo venían siguiendo. Foto: difusión

El Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el consejero regional de Piura y candidato de Perú Primero, Pedro Alama, por el presunto delito de tentativa de homicidio contra el periodista Alejandro Callirgos. La investigación incluye a Moises Torres, seguridad personal del candidato. Alama declaró ante la Divincri que realizó un disparo al aire porque sintió que dos motos lineales lo seguían.

La denuncia fue interpuesta por Callirgos en la Divincri de Piura el último 6 de abril. De acuerdo con su declaración, los hechos acontecieron al promediar aproximadamente las 10.30 p. m. del domingo 5 de abril cuando él retornaba a su casa en una camioneta tras cubrir un mitin de Rafael López Aliaga en Chulucanas.

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Relató que cuando se encontraba a la altura del IEP San Ignacio de Loyola, en la avenida Independencia y Urb. Miraflores Castilla, apareció una camioneta de lunas polarizadas. Una vez que ambos vehículos estuvieron de forma paralela, el copiloto (Pedro Alama) bajó su luna y disparó una vez, según Callirgos, en dirección a su auto.

“Disparó directamente hacia mí, pero le salió mal y ni siquiera llegó a rozar el auto”, contó a este medio. Agregó que Alama exclamó “Tienen los días contados”. Posteriormente, la camioneta de lunas polarizadas volteó en la siguiente calle en dirección al parque Quiñones.

Tras lo sucedido, el periodista y su acompañante se presentaron en la comisaría PNP Castilla para presentar su denuncia de forma verbal. “Fui con tres agentes al lugar para buscar el casquillo de bala, pero no encontramos nada. El fiscal dice que ellos debieron dar aviso al área criminal para la búsqueda adecuada, pero no. Solo fuimos con linternas de forma breve”, lamentó.

Añadió que él nunca ha realizado publicaciones periodísticas contra Pedro Alama ni contra su candidatura, pero sí lo ha hecho contra el partido Perú Primero.

Pedro Alama declaró que realizó un disparo al aire porque 2 motos lineales lo seguían

Pedro Alama, quien postula al cargo de gobernador regional de Piura con el partido Perú Primero, se presentó ante la Divincri antes de que culmine el plazo de flagrancia.

Se le realizó la pericia de absorción atómica, entregó su arma de fuego y prestó su declaración en compañía de su abogado defensor.

Informó que debido a que trabaja en el rubro empresarial es víctima de extorsiones y hasta en dos oportunidades intentaron atentar contra su vida. Por ello, cuenta con seguridad personal y licencia para portar arma desde hace once años.

Aseguró que realizó un disparo al aire porque sintió que dos motos lineales lo venían siguiendo.

“Sentí que dos motos lineales me venían siguiendo, por tal motivo, cuando nos encontrábamos en la Av. Independencia por el Colegio San Ignacio de Loyola, hice uso de mi arma de fuego de defensa personal, para esto bajé la luna de mi lado, ya que yo venía como copiloto, y mi seguridad venía conduciendo, y realicé un disparo para disuadir o persuadir, haciendo el disparo al aire, y una vez realizado, le ordeno al de seguridad que en la primera calle que vea, se meta a su derecha”, declaró.

Su seguridad también declaró y confirmó lo dicho por Alama. “Era evidente que nos estaban siguiendo por que dichas motocicletas intentaban alcanzarnos”, dijo.

Ministerio Público dispuso inicio de diligencias preliminares

Ministerio Público estableció un plazo de 90 días para la investigación preliminar.

Fijó un plazo de 50 días para la presentación de un informe policial tras haber recabado toda la información.

Varias de las diligencias se centran en recabar los videos de las cámaras de seguridad de las zonas donde ocurrieron los hechos.