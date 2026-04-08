La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para este miércoles 8 de abril de 2026 para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, en las que resaltó la importancia de fomentar la comunicación honesta, afrontar los desafíos con ingenio y mantenerse abiertos a recibir noticias positivas desde lugares inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Hoy sentirás un impulso fuerte por avanzar en proyectos personales. Es un buen momento para tomar la iniciativa, pero evita actuar de forma impulsiva en temas emocionales. La paciencia será tu mejor aliada. También podrías recibir noticias que te motiven a explorar nuevas direcciones. Mantente abierto a nuevas posibilidades, incluso si no estaban en tus planes.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La estabilidad que tanto valoras podría verse retada por cambios inesperados. No te resistas: lo que parece incómodo puede abrir puertas significativas. En el amor, una conversación pendiente traerá claridad. Es crucial que no te aferres al pasado. Hoy es un buen día para soltar cargas emocionales y priorizar tu bienestar personal.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente estará especialmente activa hoy. Es un excelente día para aprender algo nuevo o retomar un proyecto intelectual. En lo social, alguien podría sorprenderte con una propuesta cautivadora. Evita dispersarte en demasiadas tareas al mismo tiempo. Enfocarte en una sola cosa te dará mejores resultados.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel. Aprovecha este momento para conectar contigo mismo y cuidar tu bienestar. Evita cargar con problemas ajenos más de lo necesario. Un momento de introspección te ayudará a tomar decisiones más sabias. Escucha tu voz interior antes de actuar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu carisma brillará con fuerza. Es un día favorable para destacar en el trabajo o en cualquier actividad pública. En el amor, podrías recibir una señal clara de alguien especial. No olvides reconocer el esfuerzo de quienes te rodean. Compartir el éxito fortalecerá tus relaciones.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La organización será clave para mantener el equilibrio hoy. Puede que enfrentes cierta presión, pero tu capacidad para resolver problemas te ayudará a salir adelante con éxito. Tómate un momento para descansar y no exigirte demasiado. El equilibrio entre trabajo y bienestar será esencial.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Hoy es un día ideal para tomar decisiones importantes en relaciones personales. Busca el equilibrio entre lo que das y lo que recibes. También podrías sentirte inspirado creativamente. No temas expresar lo que realmente sientes. La honestidad será clave para fortalecer vínculos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu intuición estará muy afinada. Confía en tus corazonadas, especialmente en temas laborales o financieros. Un cambio interno podría marcar el inicio de una nueva etapa. Es un buen momento para cerrar ciclos que ya no te aportan. Liberarte te permitirá avanzar con mayor claridad.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La aventura llama a tu puerta, aunque sea en pequeñas dosis. Busca salir de la rutina y explorar nuevas ideas o lugares. En el amor, la sinceridad será fundamental. Una conversación inesperada podría abrirte los ojos. Mantente receptivo a nuevas perspectivas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Es momento de enfocarte en tus metas a largo plazo. Aunque el camino parezca lento, cada paso cuenta. En lo emocional, intenta abrirte más con quienes confían en ti. Hoy podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo. Aceptarlo con humildad te abrirá nuevas puertas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las ideas innovadoras fluirán con facilidad. Aprovecha este impulso para iniciar algo diferente. En lo social, podrías conectar con personas que compartan tus intereses. No descartes una idea por parecer arriesgada. A veces, lo distinto es lo que marca la diferencia.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La sensibilidad será tu mayor fortaleza hoy. Es un buen momento para actividades artísticas o espirituales. En el amor, escucha más allá de las palabras. Dedica tiempo a tus sueños y metas personales. Tu intuición te guiará hacia el camino correcto.

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