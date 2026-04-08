Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO juegan este miércoles 8 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Zé Ricardo continuará su participación en la Copa Libertadores tras superar las fases previas. Los celestes vienen teniendo una mala racha de resultados, pero esperan mostrar una mejor versión en el torneo internacional. En cuanto a Cerro Porteño, tienen cuatro victorias de manera consecutiva y tienen la característica de ser un rival que sabe jugar de visita. Tengamos en cuenta que la temporada pasada, los paraguayos supieron vencer a los rimenses en Perú.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Los equipos de Sporting Cristal vs Cerro Porteño se enfrentan por la fecha 1 de la Copa Libertadores. Este duelo se juega el miércoles 8 de abril desde las 9.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (09/04)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El partido Sporting Cristal vs Cerro Porteño, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, será transmitido por el canal ESPN.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu. Cerro Porteño: Martín Arias; Rodrigo Gómez, Rodrigo Melgarejo, Lucas Quintana, Guillermo Benítez; Cecilio Domínguez, César Bobadilla, Fabrizio Peralta, Robert Piris Da Motta, Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti.

PUEDES VER: Universitario igualó sin goles ante Tolima en su primer partido de fase de grupos en la Copa Libertadores 2026

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte al servicio de streaming Disney Plus Premium.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Es un enfrentamiento muy parejo, por ello, las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito para este duelo.

Betsson: gana Sporting Cristal (2,42), empate (3,05), gana Cerro Porteño (2,98)

Betano: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,10), gana Cerro Porteño (3,10)

Bet365: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,20), gana Cerro Porteño (3,00)

1XBet: gana Sporting Cristal (2,49), empate (3,19), gana Cerro Porteño (3,07)

Coolbet: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,25), gana Cerro Porteño (3,00)

Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,14), gana Cerro Porteño (3,10).

¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Miguel Grau del Callao. Este escenario tiene capacidad para 17.000 espectadores aproximadamente.

Últimos partidos de Sporting Cristal

Sporting Cristal 1- 2 Moquegua | 03.04.26

| 03.04.26 Los Chankas 3 -2 Sporting Cristal | 21.03.26

-2 Sporting Cristal | 21.03.26 Sporting Cristal 3 -0 Sport Boys | 15.03.26

-0 Sport Boys | 15.03.26 Sporting Cristal 2-2 Carabobo | 11.03.26

Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético | 07.03.26.

Últimos partidos de Cerro Porteño