Hugo García revela inesperados síntomas que vive tras el embarazo de Isabella Ladera: "Sobre todo, llorón"

El exchico reality confesó que experimenta curiosos síntomas desde el embarazo de Isabella Ladera, etapa que vive con emoción pese a los cuestionamientos que recibe en redes sociales.

Hugo García comparte detalles de cómo enfrenta el embarazo de Isabella Ladera. Foto: composición LR/Instagram/otto_graphy_
Hugo García sorprendió a sus seguidores al confesar que también experimenta cambios físicos y emocionales desde que se enteró de que será padre junto a la influencer venezolana Isabella Ladera. A través de sus historias de Instagram, el exchico reality respondió preguntas de usuarios y detalló que atraviesa síntomas inesperados durante el embarazo de su pareja.

“Más de lo que se imaginan. Demasiado sueño, antojos de comida que nunca me provocaban, dulces, cambios emocionales (sobre todo, llorón y más)”, escribió el exintegrante de 'Esto es guerra', confirmando así que vive intensamente esta etapa previa a convertirse en padre por primera vez.

Respuesta de Hugo García. Foto: Instagram

Desde que anunció públicamente que espera un hijo, Hugo García ha compartido distintos aspectos del proceso y cómo afronta esta nueva etapa personal. Pese a críticas y bromas recientes en redes sociales relacionadas con cuestionamientos sobre su paternidad, el influencer ha optado por mostrarse abierto y responder directamente a las consultas de sus seguidores.

Fue precisamente en esa dinámica de preguntas y respuestas donde reveló los síntomas que lo han sorprendido. Un usuario le consultó si había experimentado sensaciones similares a las del embarazo —algo que, según algunas creencias populares, también puede ocurrir en hombres— y su respuesta llamó la atención por la sinceridad con la que describió sus cambios físicos y emocionales.

Hugo García confiesa cómo se lleva con la hija de Isabella Ladera

Además de hablar sobre los síntomas, el influencer peruano también contó detalles de su relación con la hija de Isabella Ladera, fruto de su romance anterior con Isander Pérez. Según escribió, el vínculo entre ambos es positivo y cercano. “Nos llevamos súper bien, es una niña muy linda e inteligente”, escribió.

Incluso compartió un video en el que se le ve enseñándole a manejar bicicleta, actividad que —según explicó— practican con frecuencia. “Ahorita estamos metiéndole full a las clases de bici y cada día mejora así”, añadió, mostrando parte de su convivencia cotidiana.

Hija de Isabella Ladera. Foto: Instagram

