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La cantante Marisol Ramírez anunció que llevará a la vía legal su enfrentamiento con Magaly Medina, luego de que la conductora de televisión descartara ofrecer disculpas por comentarios que la artista considera discriminatorios y difamatorios contra su imagen.

El conflicto entre ambas se arrastra desde hace más de un mes, cuando la intérprete de 'La escobita' envió una carta notarial a la popular 'Urraca' para cuestionar expresiones relacionadas con su apariencia física y su forma de vestir.

No obstante, la respuesta de Medina no fue la esperada: rechazó retractarse y le pidió a Marisol “no victimizarse” y “aprender a ubicarse”, lo que avivó aún más la polémica entre ambas figuras del espectáculo.

Marisol vuelve a la carga por Magaly Medina

Marisol aseguró que retomará el proceso legal que había dejado en pausa debido a su agenda de trabajo y dejó en claro que no piensa dejar el tema inconcluso. Según explicó, ahora buscará darles prioridad a las acciones que mantiene pendientes contra Magaly Medina.

“Lo había dejado de lado porque ando muy ocupada. No tengo tiempo para hacer algunas cosas que quisiera, pero le voy a dar importancia a eso que quedó en el aire”, declaró 'La Faraona'.

La cantante también insistió en que los comentarios de la conductora no fueron simples opiniones y remarcó que, desde su perspectiva, hubo una intención de agraviarla. “Una cosa es que critiquen, dar una opinión, y otra es insultar”, agregó.

Magaly Medina se burla del aspecto de Marisol en videoclip

En semanas recientes, el videoclip de Marisol se convirtió en tema de debate luego de que Magaly Medina lo comentara en su programa y cuestionara la imagen proyectada por la cantante. La conductora centró sus observaciones en el vestuario elegido por la artista, al considerar que no favorecía su figura ni resaltaba sus atributos de la mejor manera.

Durante su comentario, Medina sostuvo que la ropa debería ayudar a estilizar la apariencia y aseguró que, si alguien desea destacar una parte de su físico, debe hacerlo con prendas que la favorezcan. “Porque yo creo que uno se tiene que descubrir cuando uno tiene algo que mostrar. Ella jurará, pues, que tiene buenas piernas. Perfecto, pero luce las piernas, pero con un atuendo donde no se te vea hecho un costal de papas”, afirmó.