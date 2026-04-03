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Magaly Medina se salva de volver a la cárcel, por ahora: Juzgado rechaza pedido de Jefferson Farfán y lo declara "infundado"

El Juzgado rechazó una nueva solicitud de la defensa de Jefferson Farfán, pero el informe del INPE será clave para definir si la conductora Magaly Medina mantiene su libertad.

Magaly Medina había sido sentenciada por violación a la intimidad en agravio de Jefferson Farfán.
Magaly Medina había sido sentenciada por violación a la intimidad en agravio de Jefferson Farfán. | Foto: composición LR/Instagram/YouTube

El Poder Judicial decidió no revocar la conversión de la pena de Magaly Medina, quien había sido sentenciada por violación agravada a la intimidad en agravio de Jefferson Farfán. La resolución mantiene a la conductora fuera de prisión, aunque bajo estrictas condiciones.

La defensa del exfutbolista había solicitado que se ordenara su internamiento inmediato, alegando incumplimientos en las sanciones impuestas. Sin embargo, el Juzgado declaró el pedido “infundado” y dejó claro que la libertad de la ‘Urraca’ depende del cumplimiento de las medidas alternativas dictadas en su sentencia.

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Rechazan pedido de Jefferson Farfán

El recurso presentado por Jefferson Farfán buscaba que Magaly Medina cumpla la condena de manera efectiva en un penal. El Juzgado, tras evaluar los argumentos, resolvió que no existen pruebas suficientes para revocar la conversión de la pena.

De acuerdo con Infobae, la decisión mantiene vigente la sanción de 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de 100 días multa y una reparación civil de S/300.000. El tribunal precisó que solo un incumplimiento comprobado podría llevar a la conductora a prisión.

Juzgado niega pedido de defensa de Jefferson Farfán

Juzgado niega pedido de defensa de Jefferson Farfán. Foto: Infobae

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Magaly Medina aún podría volver a prisión

El Poder Judicial enfatizó que la situación de Magaly Medina sigue bajo vigilancia. Se solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un informe detallado sobre las jornadas de servicio comunitario que la conductora inició el 7 de febrero de 2026. Ese reporte será determinante para confirmar si cumple con lo ordenado.

Respecto a los días multa, el Juzgado ordenó que la ‘Urraca’ declare sus ingresos para calcular el monto exacto que debe pagar. En cuanto a la reparación civil, se aclaró que su incumplimiento no implica cárcel, aunque sí puede derivar en embargos de bienes. La advertencia fue clara: cualquier incumplimiento de las medidas alternativas puede revocar la conversión de la pena y llevarla a prisión una vez más. Cabe recordar que en 2008 la periodista pasó cerca de 80 días en prisión, tras perder un proceso por difamación en agravio del futbolista Paolo Guerrero, amigo cercano de Jefferson Farfán.

El caso de Jefferson Farfán contra Magaly Medina

La sentencia contra Magaly Medina se originó en 2019, cuando difundió imágenes del interior del departamento de Jefferson Farfán en Miraflores, exponiendo la presencia de Yahaira Plasencia. El exfutbolista denunció la violación de su intimidad y el proceso culminó en julio de 2024 con una condena de 2 años y 8 meses de prisión efectiva.

Posteriormente, la pena fue convertida en medidas alternativas, lo que permitió que la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ no ingrese a un penal. Desde entonces, la defensa del exseleccionado nacional ha insistido en que se revoque esa conversión, pero hasta ahora los tribunales han rechazado sus pedidos.

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