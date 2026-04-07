Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U
Universitario, Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia) son los equipos que conforman el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
- ¿Qué canales transmiten el Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
- Cusco FC vs Flamengo: cuándo juegan, horario y dónde ver el partido por la fecha 1 de Copa Libertadores
Inicia el sueño de la Copa Libertadores. Esta noche, Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima de Colombia a las 9.00 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por Javier Rabanal llegan a este encuentro con gran confianza tras ganar el clásico ante Alianza Lima por la Liga 1 2026. El elenco estudiantil confía en que podrá salir airoso en su visita a Ibagué, considerando que en la edición anterior, supo conseguir buenos resultados jugando fuera de Perú.
El equipo crema está ubicado en el Grupo B de la competición. Junto a ellos se encuentran clubes importantes como Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia), quienes también buscarán hacer un buen papel en la presente competición. La ‘U’ buscará superar lo hecho en la campaña pasada, cuando clasificó a octavos de final después de 15 años.
PUEDES VER: Cusco FC vs Flamengo: cuándo juegan, horario y dónde ver el partido por la fecha 1 de Copa Libertadores
Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Universitario
|0
|0
|0
|0
|2
|Nacional (Uruguay)
|0
|0
|0
|0
|3
|Coquimbo Unido (Chile)
|0
|0
|0
|0
|4
|Deportes Tolima (Colombia)
|0
|0
|0
|0
En la primera fecha del grupo, Universitario tendrá que visitar a Deportes Tolima en Colombia en busca de un triunfo en su primer partido del campeonato. Otro equipo que también iniciará jugando en dicha calidad es Nacional. Los uruguayos, considerado el favorito a quedar primero, enfrentarán en Chile a Coquimbo Unido.
PUEDES VER: Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO: hora y canal del partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana
Copa Libertadores 2026: partidos de la fecha 1 en el Grupo B
Martes 7 de abril
- Deportes Tolima vs Universitario | 9.00 p. m.
Miércoles 8 de abril
- Coquimbo Unido vs Nacional | 5.00 p. m.