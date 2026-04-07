Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

Inicia el sueño de la Copa Libertadores. Esta noche, Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima de Colombia a las 9.00 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por Javier Rabanal llegan a este encuentro con gran confianza tras ganar el clásico ante Alianza Lima por la Liga 1 2026. El elenco estudiantil confía en que podrá salir airoso en su visita a Ibagué, considerando que en la edición anterior, supo conseguir buenos resultados jugando fuera de Perú.

El equipo crema está ubicado en el Grupo B de la competición. Junto a ellos se encuentran clubes importantes como Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia), quienes también buscarán hacer un buen papel en la presente competición. La ‘U’ buscará superar lo hecho en la campaña pasada, cuando clasificó a octavos de final después de 15 años.

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Universitario 0 0 0 0 2 Nacional (Uruguay) 0 0 0 0 3 Coquimbo Unido (Chile) 0 0 0 0 4 Deportes Tolima (Colombia) 0 0 0 0

En la primera fecha del grupo, Universitario tendrá que visitar a Deportes Tolima en Colombia en busca de un triunfo en su primer partido del campeonato. Otro equipo que también iniciará jugando en dicha calidad es Nacional. Los uruguayos, considerado el favorito a quedar primero, enfrentarán en Chile a Coquimbo Unido.

Copa Libertadores 2026: partidos de la fecha 1 en el Grupo B

Martes 7 de abril

Deportes Tolima vs Universitario | 9.00 p. m.

Miércoles 8 de abril