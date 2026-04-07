HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

Universitario, Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia) son los equipos que conforman el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Inicia el sueño de la Copa Libertadores. Esta noche, Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima de Colombia a las 9.00 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por Javier Rabanal llegan a este encuentro con gran confianza tras ganar el clásico ante Alianza Lima por la Liga 1 2026. El elenco estudiantil confía en que podrá salir airoso en su visita a Ibagué, considerando que en la edición anterior, supo conseguir buenos resultados jugando fuera de Perú.

El equipo crema está ubicado en el Grupo B de la competición. Junto a ellos se encuentran clubes importantes como Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia), quienes también buscarán hacer un buen papel en la presente competición. La ‘U’ buscará superar lo hecho en la campaña pasada, cuando clasificó a octavos de final después de 15 años.

PUEDES VER: Cusco FC vs Flamengo: cuándo juegan, horario y dónde ver el partido por la fecha 1 de Copa Libertadores

lr.pe

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Universitario0000
2Nacional (Uruguay)0000
3Coquimbo Unido (Chile)0000
4Deportes Tolima (Colombia)0000

En la primera fecha del grupo, Universitario tendrá que visitar a Deportes Tolima en Colombia en busca de un triunfo en su primer partido del campeonato. Otro equipo que también iniciará jugando en dicha calidad es Nacional. Los uruguayos, considerado el favorito a quedar primero, enfrentarán en Chile a Coquimbo Unido.

PUEDES VER: Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO: hora y canal del partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana

lr.pe

Copa Libertadores 2026: partidos de la fecha 1 en el Grupo B

Martes 7 de abril

  • Deportes Tolima vs Universitario | 9.00 p. m.

Miércoles 8 de abril

  • Coquimbo Unido vs Nacional | 5.00 p. m.
Notas relacionadas
¿Qué canales transmiten el Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

LEER MÁS
Cusco FC vs Flamengo: cuándo juegan, horario y dónde ver el partido por la fecha 1 de Copa Libertadores

Cusco FC vs Flamengo: cuándo juegan, horario y dónde ver el partido por la fecha 1 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Sporting Cristal - Cerro Porteño: fecha, hora, canal TV y estadio del partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal - Cerro Porteño: fecha, hora, canal TV y estadio del partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026: dónde ver el partido de la U en Colombia

Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026: dónde ver el partido de la U en Colombia

LEER MÁS
¡Bayern Múnich dio el primer golpe! Derrotó 2-1 a Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League

¡Bayern Múnich dio el primer golpe! Derrotó 2-1 a Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League

LEER MÁS
Partidos de hoy, martes 7 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, martes 7 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Sporting Cristal - Cerro Porteño: fecha, hora, canal TV y estadio del partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal - Cerro Porteño: fecha, hora, canal TV y estadio del partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026: dónde ver el partido de la U en Colombia

Trump posterga por dos semanas su ultimátum contra Irán y anuncia alto al fuego si reabren puerto de Ormuz

Deportes

Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026: dónde ver el partido de la U en Colombia

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 19 candidatos presidenciales tambien se postulan al Senado Nacional

Jorge Nieto a los electores indecisos: "Piensen bien su voto, votar por los mejores, no por los que regalan un táper"

Ricardo Belmont: el candidato acusado de estafa, investigado en Fiscalía y vinculado a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025