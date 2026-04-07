La reciente aparición de Federico Salazar junto a Erika Manrique en un ampay de ‘Magaly TV, la firme’ ha generado una ola de comentarios en el ámbito del entretenimiento. Esto ocurre semanas después de que el periodista y Katia Condos anunciaran el fin de su relación tras más de 30 años juntos, el pasado 12 de marzo, mediante un comunicado conjunto.

En ese contexto, las imágenes difundidas por el programa conducido por Magaly Medina colocaron en el foco mediático a Manrique, quien fue abordada por la prensa y decidió pronunciarse sobre el vínculo que mantiene con el conductor de América Televisión, alimentando el interés del público por su cercanía.

Mujer ampayada con Federico Salazar revela que los seguirán viendo juntos

Erika Manrique, señalada como la mujer ampayada con Federico Salazar, respondió ante las cámaras con evidente incomodidad, pero dejó clara su postura respecto a su relación con el periodista. “Él es soltero, yo soy soltera. Claro que me van a ver con él”, expresó, marcando distancia de cualquier cuestionamiento.

Además, detalló que el contacto entre ambos no es reciente ni esporádico. “Él va a mi casa de cuando en cuando y va a seguir yendo. Mis vecinos lo conocen”, afirmó, dejando entrever una relación frecuente. Sus declaraciones también llamaron la atención al admitir que no conoce a Katia Condos, pese a la prolongada relación que la actriz mantuvo con Federico Salazar durante tres décadas.

Magaly Medina habla sobre Erika Manrique, mujer ampayada con Federico Salazar

Durante la emisión del programa, Magaly Medina analizó las declaraciones de Erika Manrique y destacó ciertos elementos que le resultaron llamativos. “Es amiga de varios faranduleros”, comentó, aludiendo al círculo social en el que se desenvuelve la mujer ampayada con Federico Salazar, en contraste con la imagen reservada que siempre proyectó el periodista.

No obstante, la conductora también hizo una precisión importante sobre la situación. “A mí lo que me hace ruido es lo que ella dice, no las actitudes de él… cualquiera tiene derecho a ir a ver a sus amigos”, sostuvo, diferenciando entre las declaraciones de Manrique y el comportamiento de Federico Salazar.