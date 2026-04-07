Mujer captada con Federico Salazar asegura que él le anunció su separación de Katia Condos: “Me avisó”

Erika Manrique Sotelo, la mujer captada con Federico Salazar en imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme', se pronunció tras la polémica generada en medio de la separación del conductor con la actriz Katia Condos. Negó haber tenido responsabilidad en la ruptura y aseguró que el propio periodista le comunicó su decisión el mismo día en que se hizo pública.

“En la mañana me avisó y en la tarde salió el comunicado”, declaró la mujer al programa de Magaly Medina. Según explicó, conoce al conductor de ‘América noticias’ desde hace varios años, lo que habría motivado la confianza para contarle la situación desde un inicio.

Mujer captada con Federico revela lo que el periodista le dijo sobre su separación de Katia Condos

Erika Manrique, quien fue captada con el periodista en su departamento el 31 de marzo, detalló cómo se enteró de la separación entre Federico Salazar y Katia Condos. "Claro que había contado las cosas que han pasado. Yo me enteré ese mismo día, porque él me avisó en la mañana. Me dijo: ‘Me voy a separar’", sostuvo.

La también amiga de Deysi Araujo, Geni Alves y ‘La negra petróleo’, también se pronunció sobre la aún esposa del comunicador y aclaró que no tiene ningún vínculo con la actriz. “Yo a Katia no la conozco, solo por referencias de él. No la conozco por la televisión. No sé si ella sabrá de mí”, aseguró.

Erika Manrique niega relación con el periodista Federico Salazar

Por otro lado, la mujer vinculada con el presentador de noticias negó cualquier vínculo sentimental con él, pese a las imágenes difundidas. “Yo vivo sola, yo no tengo a quién darle explicaciones de nada. Soy una mujer libre y él también. Yo no tengo que ver nada con Federico con el caso de la separación de con Katia, por si acaso”, aclaró.

Además, adelantó que continuará viéndose con el periodista, ya que mantienen una relación cercana desde hace años. “Claro que se me va a ver con él porque yo lo veo. Él va a mi casa de cuando en cuando. Y va a seguir yendo porque hemos quedado para vernos cuando regrese. Mis vecinos lo conocen y lo ven cuando entra a mi casa”, finalizó.