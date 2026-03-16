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Federico Salazar no descarta reconciliarse con Katia Condos tras anunciar el fin de su relación: "Quién sabe"

Durante 30 años, el periodista y la actriz fueron considerados una de las parejas más solidad del medio. Por ello, el anuncio de su separación sorprendió a los televidentes.

La actriz y el periodista se separaron tras 30 años juntos Foto: Composición LR
La actriz y el periodista se separaron tras 30 años juntos Foto: Composición LR | Captura YouTube / Facebook

El periodista Federico Salazar se pronunció por primera vez tras anunciar el fin de su matrimonio de 30 años con Katia Condos, madre de sus tres últimos hijos. La figura de América TV precisó que, aunque han decidido continuar su vida por separado, no se han divorciado; solo se han separado.

Al ser consultado por los reporteros de 'Amor y fuego', Salazar confesó que, aunque el comunicado sorprendió al mundo del espectáculo y a los televidentes, no tomó por sorpresa a su entorno más cercano. Bueno, inesperado para los que no conocen la vida personal diaria (…) como dice el comunicado, simplemente estamos haciendo esta parte que es dolorosa y que quisiéramos mantener en lo personal, declaró.

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