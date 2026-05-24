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Allison Pastor volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir un emotivo mensaje por el cumpleaños número 13 de la hija mayor de Erick Elera. La integrante de 'Esto es guerra' utilizó su cuenta de Instagram para expresar el cariño y la admiración que siente por la adolescente, con quien mantiene una cercana relación familiar desde hace una década.

La publicación estuvo acompañada de diversas fotografías que muestran momentos especiales junto a la hija del actor. En su mensaje, la deportista resaltó el crecimiento personal de la menor y aseguró que el amor que siente por ella va más allá de los lazos sanguíneos, frase que generó reacciones entre sus seguidores.