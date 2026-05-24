Allison Pastor dedica emotivo mensaje para la hija mayor de Erick Elera y conmueve: "El amor no necesita lazos de sangre"
Allison Pastor sorprendió con un sentido mensaje dedicado a la hija de su esposo Erick Elera y enterneció a las redes al revelar el fuerte vínculo que las une desde hace varios años.
- Erick Elera rompe su silencio tras ampay que lo vinculó con presunta infidelidad a Allison Pastor: “Solo me río”
- Greissy Ortega impacta al revelar que su cuñada Allison Pastor se alejó de ella y explica por qué: “Nadie se puede meter en la relación de nadie”
Allison Pastor demuestra la buena relación que lleva con la hija de Erick Elera. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Allison Pastor volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir un emotivo mensaje por el cumpleaños número 13 de la hija mayor de Erick Elera. La integrante de 'Esto es guerra' utilizó su cuenta de Instagram para expresar el cariño y la admiración que siente por la adolescente, con quien mantiene una cercana relación familiar desde hace una década.
La publicación estuvo acompañada de diversas fotografías que muestran momentos especiales junto a la hija del actor. En su mensaje, la deportista resaltó el crecimiento personal de la menor y aseguró que el amor que siente por ella va más allá de los lazos sanguíneos, frase que generó reacciones entre sus seguidores.