Rodrigo González asegura que Katia Condos y Federico Salazar continúan viviendo juntos, pese a separación: "Cada uno en su cuarto, imagino"
En declaraciones para 'Amor y fuego', el periodista reveló que, aunque su matrimonio de 30 años llegó a su fin, aún no se ha concretado el divorcio.
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El conductor de espectáculos Rodrigo González dejó a más de uno sorprendido al asegurar que Katia Condos y Federico Salazar - quienes anunciaron el fin de su relación tras 30 años de matrimonio - aún comparten el mismo techo. "Extraño es que ellos siguen viviendo juntos", declaró el popular 'Peluchín'.
Durante la última emisión de 'Amor y fuego', la figura de Willax Televisión se mostró sorprendida de que un matrimonio que llegó a su fin no haya tomado distancia física. "Siguen viviendo juntos. Será cada uno en su cuarto, me imagino. Faltaba menos. (…) Pero siguen compartiendo la misma casa", agregó.
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Rodrigo González considera extraño que Katia Condos y Federico Salazar vivan juntos
Por su parte, Gigi argumentó que este hecho sería momentáneo. "Mientras tanto (…) No es raro. No hay mal rollo. Tampoco es que ellos tengan la capacidad económica", indicó.
Sin embargo, González continuó mostrándose sorprendido, ya que si dos personajes públicos anuncian su separación resulta raro que compartan la misma casa, especialmente porque la mayoría de sus hijos ya son personas adultas.
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Federico Salazar se pronuncia tras separación con Katia Condos
Durante el avance de 'Amor y fuego', el conductor de 'América Noticias' fue consultado sobre su actual situación con la actriz. De manera breve, Salazar declaró: "No nos hemos divorciado, nos hemos separados", señaló.
A comparación de Condos, el comunicador de 65 años, siempre se mostró educado con los hombres de prensa. Aunque no entró en detalles, respondió a cada una de las preguntas que le realizaron los reporteros de Willax Televisión.