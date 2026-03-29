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Espectáculos

Manolo Rojas es velado en Huaral: actor cómico fue recibido con banda musical y tendrá un homenaje en su tierra natal

El querido actor cómico Manolo Rojas tuvo un recibimiento multitudinario en la tierra que lo vio nacer. Además, recibirá un homenaje póstumo antes de regresar a Lima, donde será enterrado.

Manolo Rojas falleció el viernes 27 de marzo debido a un infarto.
Manolo Rojas falleció el viernes 27 de marzo debido a un infarto. | Foto: composición LR/Instagram

Manolo Rojas ya se encuentra en su natal Huaral. Durante la madrugada del domingo 29 de marzo, los restos del actor cómico arribaron a la ciudad limeña para una última despedida y homenaje en la tierra que lo vio nacer.

Numerosos ciudadanos recibieron al querido humorista con globos blancos. Además, una banda musical acompañó el cortejo fúnebre de quien en vida fue una de las figuras más destacadas de la comedia nacional.

PUEDES VER: Restos de Manolo Rojas llegaron a Huaral: velan al humorista en su tierra natal

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Restos de Manolo Rojas velados en Huaral

Tras su repentino fallecimiento a los 63 años, ocurrido el viernes 27 de marzo a causa de un infarto, Manolo Rojas fue velado el sábado 28 en el Gran Teatro Nacional de Lima. Numerosos seguidores y colegas del mundo artístico acudieron a las instalaciones del Ministerio de Cultura para rendirle homenaje y acompañar a su familia en el dolor.

Más tarde, alrededor de las 11.00 p. m., su féretro fue trasladado hacia Huaral y llegó en la madrugada a la tierra que lo vio nacer. Allí lo esperaba un multitudinario recibimiento, marcado por la tristeza de la despedida, pero también por la música y los aplausos que reflejaron el cariño y la gratitud de su pueblo.

PUEDES VER: Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

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Municipalidad de Huaral hará un homenaje póstumo

Manolo Rojas recibirá un homenaje póstumo en la Municipalidad de Huaral. En vida, el recordado humorista fue protagonista de reconocimientos en espacios televisivos como 'El Reventonazo de La Chola', donde se consolidó como una de las figuras más queridas. Sin embargo, este tributo adquiere un significado especial por el profundo cariño y la estrecha conexión que mantenía con su tierra natal, donde es considerado un verdadero ícono cultural.

Posteriormente, el féretro regresará a Lima para ser sepultado en el cementerio de Huachipa, lugar elegido por su esposa e hijos como su morada eterna. Allí, entre la intimidad familiar y el recuerdo imborrable de su trayectoria, se dará el último adiós al actor cómico que marcó a generaciones con su talento y carisma.

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