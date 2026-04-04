La supuesta agresión de Melissa Klug a Mark Vito habría marcado un giro en la participación del influencer en 'La Granja VIP Perú'. Luego de asegurar que sí existió el episodio de violencia física por parte de la madre de Samahara Lobatón, el exesposo de Keiko Fujimori no dudó en hacer un pedido explícito a los espectadores de cara a la tercera eliminación del reality, que tendrá lugar este sábado 4 de abril en vivo y en directo.

El empresario se sinceró sobre los motivos detrás de este llamado y apeló no solo al voto de sus clientes, sino que también se dirigió a sus amigos de Lima y de Huancayo, y a otras figuras de las redes sociales.

Mark Vito hace pedido a sus seguidores

Todo sucedió durante una dinámica de 'La Granja VIP Perú', cuando Mark Vito se encontraba realizando sus labores como granjero. Aprovechando su momento a solas ante las cámaras, el tiktoker manifestó una solicitud sincera. “Mis clientes, mis amigos de Huancayo, mis dos hijas de Lima, los otros influencers… A todos, por favor, desde mi WhatsApp, pídanles que voten por Diego Chávarri. Por favor”, compartió.

El novio de Leslie Echevarría, en esa línea, explicó que el exfutbolista era un pilar importante para su team, reconociendo no solo sus fortalezas físicas, sino también mentales. “Es muy fuerte este pata. Es mucho más fuerte que yo en términos de físico y psicológicamente. El pata es fuerte y en este momento sí lo necesitamos a él en el equipo. Está haciendo las cosas bien”, agregó.

“Conoces a los amigos en los momentos complicados”: Mark Vito sobre Diego Chávarri

Pero los motivos de Mark Vito para pedir a sus seguidores que salven a Diego Chávarri, quien se encuentra nominado a la próxima eliminación de 'La Granja VIP Perú', no fueron solo estratégicos. Más adelante, el padre de Kyara y Kaori Villanela confesó que el exdeportista le brindó su apoyo cuando atravesó una situación sumamente delicada.

“Y más que eso, uno conoce a los amigos en los momentos complicados. A mí me pasó algo aquí, que no voy a entrar en muchos detalles. La cámara no lo captó, pero estaba en una situación muy complicada, muy incómoda. No sabía cómo manejarlo. Nunca había estado en una situación así antes, y Diego sí me ayudó”, reveló.

Aunque Vito prefirió no entrar en pormenores, todo indicaría que Chávarri se mantuvo a su lado cuando su expareja, Melissa Klug, supuestamente lo agredió durante el reality de Panamericana TV, según reconoció el propio tiktoker.