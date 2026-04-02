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'La Granja VIP Perú' tendrá a su tercer eliminado este sábado 4 de abril: quiénes están nominados y cómo votar por ellos

La tensión en 'La Granja VIP Perú' aumenta con tres concursantes nominados para la eliminación. El público decidirá quién continúa en la competencia con sus votos online.

Hasta la fecha, Manuel Vergara y 'La Mackyna' han sido eliminados de 'La Granja VIP Perú'. Celine Aguirre y Yiddá Eslava se retiraron por recomendación médica.
Hasta la fecha, Manuel Vergara y 'La Mackyna' han sido eliminados de 'La Granja VIP Perú'. Celine Aguirre y Yiddá Eslava se retiraron por recomendación médica. | Foto: composición LR/Panamericana TV

La tensión dentro de 'La Granja VIP Perú' no da tregua. Las discusiones, alianzas y estrategias han marcado el ritmo de la convivencia, y esta semana tres concursantes quedaron en la mira de la eliminación. La decisión final, como siempre, recaerá en el público, que tiene la última palabra sobre quién continúa en competencia.

El reality de Panamericana TV, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, ha convertido cada nominación en un episodio cargado de polémica. Ahora, los seguidores del programa deberán elegir entre figuras que han generado tanto simpatía como controversia, en una votación que promete ser intensa.

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¿Quiénes son los nominados de 'La Granja VIP Perú' esta semana?

En la última asamblea, los votos de los participantes dejaron a Paul Michael y Pati Lorena en la lista de riesgo. El cantante acumuló 7 votos, cuestionado por sus actitudes, mientras que la productora de televisión recibió 5, resultado de tensiones con sus compañeros. A ellos se sumaron Gabriela Herrera y Diego Chávarri, quienes ya estaban nominados.

Sin embargo, en la competencia de salvación, la placa de nominados varió radicalmente. Los cuatro sentenciados realizaron un juego, donde Paul Michael salió victorioso, eso le permitió salvar a uno y mandar a otro compañero a la gala de eliminación de este sábado 4 de abril. El novio de Pamela López decidió respaldar a Gabriela Herrera y traicionar a Jesús Barco.

Finalmente, Diego Chávarri, Pati Lorena y Jesús Barco tendrán que esperar que el público los apoye con sus votos para continar en ‘La granja VIP Perú’. Con tres nombres en la placa, la competencia se vuelve más reñida y el desenlace dependerá de la preferencia del público.

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¿Cómo votar en 'La Granja VIP Perú'?

El proceso de votación para el público de 'La Granja VIP Perú' se realiza exclusivamente en la plataforma oficial de Panamericana TV. Cada usuario puede emitir hasta 10 votos por día, distribuidos como prefiera entre los nominados. La dinámica estará habilitada hasta el día de la gala de eliminación, cuando se cierren las urnas digitales y se anuncie quién abandona la granja.

Para participar, los seguidores deben ingresar al portal del canal, registrarse con sus datos y seleccionar al concursante que desean salvar. Solo los votos emitidos en el sitio oficial serán contabilizados, por lo que se recomienda a los fans asegurar su apoyo con anticipación.

¿Quiénes se han ido de 'La Granja VIP Perú' hasta ahora?

Las últimas semanas estuvieron marcadas por la inesperada salida de Celine Aguirre, Yidda Eslava y Manuel. En el caso de Aguirre y Eslava, los problemas de salud hicieron imposible su permanencia en el reality de Panamericana TV por recomendación médica, obligándolas a retirarse para priorizar su bienestar.

Manuel, por su parte, solicitó a sus compañeros que lo nominaran. El participante explicó que necesitaba preservar su paz mental y que continuar en la competencia le resultaba incompatible con ese propósito. De esa manera, el actor se convirtió en el segundo eliminado oficialmente de la competencia, después de 'La Mackyna'.

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