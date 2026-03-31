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Melissa Klug confiesa la razón del final de su romance con Raúl Marquina, padre de su primera hija: "Me engañó con todo el mundo"

Melissa Klug sorprendió al revelar por primera vez el verdadero motivo del fin de su relación con Raúl Marquina, padre de su primera hija. Aunque destacó su rol como padre, la empresaria lo confesó todo en ‘La granja VIP’.

Melissa Klug y Raúl Marquina tuvieron un inesperado romance hace varios años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melissa Klug y Raúl Marquina tuvieron un inesperado romance hace varios años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Melissa Klug volvió a generar titulares tras sincerarse sobre uno de los episodios más comentados de su vida personal. Durante su participación en el reality ‘La granja VIP’, la empresaria sorprendió al revelar detalles inéditos sobre la relación que mantiene con los padres de sus hijos, en una conversación sin filtros con Shirley Arica que rápidamente captó la atención del público.

Aunque destacó que le gustaría mantener una buena relación con todos ellos, la popular ‘Blanca de Chucuito’ confesó que no siempre ha sido posible. En ese contexto, habló de su historia con Raúl Marquina, padre de su primera hija, y dejó a todos impactados al revelar por primera vez la razón detrás de su separación: una presunta infidelidad reiterada que marcó el final definitivo de su romance.

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Melissa Klug expone como infiel a Raúl Marquina, padre de su primera hija

Durante la conversación en ‘La granja VIP’, Melissa Klug no dudó en reconocer públicamente las cualidades de Raúl Marquina como padre. La empresaria resaltó su compromiso con su hija Gianella y recordó que incluso asumió un rol cercano con sus otras hijas, Samahara y Melissa, pese a no tener vínculo biológico con ellas.

“Es un excelente padre. Mis respetos para él. Mis hijas ni siquiera eran sus hijas y se las llevaba a todos lados. Y yo ya no estaba con Raúl, estaba con el papá de mis otros hijos, pero él recogía a Gianella y a ellas”, expresó.

No obstante, la ‘Blanca de Chucuito’ también sorprendió al revelar el lado más polémico de su expareja. Sin rodeos, lo calificó de “perrazo” y aseguró que las constantes infidelidades fueron el detonante de su ruptura. “Me engañaba con todo el mundo. Todos me han engañado”, sentenció Klug, dejando en claro que, pese a reconocer su rol como padre, la traición marcó el final definitivo de su relación.

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¿Cómo fue el romance que mantuvo Melissa Klug y Raúl Marquina?

La relación entre Melissa Klug y Raúl Marquina se remonta a una etapa muy temprana en la vida de la empresaria. Según se ha conocido, ambos iniciaron su romance cuando ella aún cursaba la secundaria, en una historia marcada por la diferencia de edad entre ambos. Fruto de esta relación nació su primera hija, Gianella, cuando Klug tenía apenas 14 años, mientras que Marquina tenía 26, es decir, una diferencia de 12 años.

Aunque durante mucho tiempo se mantuvo en reserva gran parte de su historia sentimental, con el paso de los años salieron a la luz algunos detalles. Medios locales revelaron que Marquina era el mejor amigo de Abel Lobatón, con quien Klug iniciaría una relación tiempo después.

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