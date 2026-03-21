Tras la primera semana de competencia de 'La Granja VIP Perú', el reality de convivencia de Panamericana Televisión, ya dejó a su primer eliminado. ‘La Mackyna’ se convirtió en el participante que abandona el programa, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, tras no alcanzar el respaldo suficiente del público en la gala de eliminación del sábado 21 de marzo.

‘La Mackyna’ se encontraba en sentencia junto a Shirley Arica tras no lograr superar las primeras dinámicas del programa. Desde el viernes 20 de marzo, los tres participantes apelaron al apoyo de los televidentes y seguidores de redes sociales, quienes tuvieron la posibilidad de votar a través de la plataforma oficial de 'La granja VIP' para mantenerlos en carrera por el jugoso premio de S/100.000.

Así se definió a los primeros sentenciados de 'La granja VIP'

Tras resultar ganadora del juego de destreza física, Pamela López logró salvarse de la eliminación e hizo uso de una ventaja clave: el “poder de traición” al salvar a Pati Lorena y enviar a Shirley Arica a zona de sentenciados. Además, la popular ‘Chica realidad’ heredó los votos acumulados por la exproductora de Gisela Valcárcel, quedando en una situación complicada.

Finalmente, el público decidió que ‘La Mackyna’ no continúe en el reality show de 'La esquina de la televisión’. Su salida se da en medio de una semana cargada de estrategias, alianzas y conflictos propios de una convivencia que se encuentra bajo la mirada del público durante las 24 horas del día.