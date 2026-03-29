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Samahara Lobatón pierde la calma y le grita a Jesús Barco frente a Melissa Klug: "Qué sabes, im..."

En 'La granja VIP', Samahara Lobatón perdió los papeles e insultó a Jesús Barco frente a Melissa Klug. Esto provocó que la chalaca se molestara con su hija y le pidiera que se callara.

Samahara Lobatón no se guardó nada y arremetió contra Jesús Barco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Samahara Lobatón no se guardó nada y arremetió contra Jesús Barco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Durante el almuerzo que compartieron los participantes de 'La granja VIP' este domingo 29 de marzo, Samahara Lobatón protagonizó un tenso momento con Jesús Barco y Melissa Klug que no pasó desapercibido. Todo ocurrió luego de que la popular ‘Blanca de Chucuito’ cuestionara a su hija por la manera en que suele hablar y expresarse, comentario que generó visible incomodidad en la influencer frente a los demás integrantes del reality.

La situación se agravó cuando Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, respaldó la crítica y le sugirió a Samahara que debería controlarse al momento de dirigirse a los demás. Lejos de quedarse callada, la expareja de Youna perdió la paciencia y respondió con dureza al futbolista: “Habló lo que se me da la gana, ¿cuál es el problema?”, desatando así uno de los momentos más incómodos de la jornada en el programa.

PUEDES VER: Usuarios en redes sociales cuestionan la credibilidad de 'La granja VIP' y aseguran que Samahara Lobatón sería la ganadora: "La casa Klug"

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Samahara Lobatón explota contra Jesús Barco

La tensión en la mesa aumentó rápidamente luego de que Melissa Klug quedara impactada por la reacción de su hija. Delante de los demás participantes de 'La granja VIP', la empresaria no dudó en encararla y recriminarle su comportamiento, en un intento por frenar el incómodo intercambio que ya había captado la atención de todos los presentes. Aunque Pati Lorena intentó intervenir para calmar los ánimos, sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar que la discusión escalara.

En medio del incómodo momento, Melissa le lanzó una dura frase a Samahara: “No, tienes que controlarte, bab***”, dejando en evidencia su molestia por la actitud de la influencer.

Sin embargo, la situación empeoró cuando Jesús Barco volvió a cuestionarla, provocando una reacción aún más explosiva de la chica reality, quien le respondió sin filtros: “Tú qué sabes, imb***”. La fuerte escena dejó sorprendidos a varios de los comensales y convirtió el almuerzo en uno de los episodios más comentados del reality.

PUEDES VER: Melissa Klug se molesta con Samahara Lobatón por revelar posible ingreso de Jesús Barco a ‘La granja VIP’: "Qué estás hablando"

lr.pe

Melissa Klug le grita a Gabriela Herrera por comentario contra Samahara Lobatón

La convivencia en 'La granja VIP' volvió a encenderse tras un nuevo enfrentamiento que tuvo como protagonistas a Melissa Klug, Samahara Lobatón y Gabriela Herrera. Esta vez, la polémica se desató durante una transmisión del programa, en medio del revuelo que generó el ingreso de Jesús Barco, una incorporación que no fue bien tomada por varios concursantes y que reavivó los cuestionamientos sobre la transparencia del reality.

Lo que parecía ser una jornada habitual dentro del espacio de competencia terminó convirtiéndose en una escena de máxima tensión frente a cámaras. Mientras Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se enlazaban en vivo para conocer cómo habían reaccionado los participantes ante la llegada del futbolista, se toparon con una discusión ya instalada entre Melissa, Samahara y Gabriela, lo que sorprendió tanto a los conductores como a los propios integrantes del programa.

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