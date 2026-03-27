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¿Cómo votar en 'La granja VIP'? Link para salvar a mi nominado favorito en la noche de eliminación del reality de convivencia

Mark Vito, Miguel Vergara y Samahara Lobatón quedaron en riesgo de eliminación en 'La granja VIP' y el público ya puede votar para salvar a su favorito. Pati Lorena fue salvada de la sentencia.

'La granja VIP' vivirá su segunda eliminación el sábado 28 de marzo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'La granja VIP' vivirá su segunda eliminación el sábado 28 de marzo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Mark Vito, Miguel Vergara y Samahara Lobatón continúan sentenciados en ‘La granja VIP’ y uno de ellos dejará la competencia en la próxima gala de eliminación, programada para este sábado 28 de marzo. Revisa cómo votar en la plataforma oficial para apoyar a tu participante favorito y ayudarlo a seguir una semana más en el reality de convivencia.

En los últimos días, la competencia vivió una nueva jornada de nominación. La expareja de Keiko Fujimori quedó en riesgo luego de ser nominado, al igual que la influencer. Después, la asamblea sumó a Miguel Vergara y Pati Lorena a la placa; sin embargo, Pati logró salvarse tras imponerse en la competencia de apoyo, por lo que la lista final de nominados quedó reducida a los otros 3 integrantes.

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Miguel Vergara vive emotivo momento en ‘La granja VIP’

‘La granja VIP’ se ha convertido en uno de los realities más comentados del momento en la televisión peruana. El programa, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, reúne a un grupo de famosos que deben convivir, competir y enfrentar diversas pruebas en un entorno cargado de tensión, estrategias y roces que cambian el rumbo del juego cada semana.

Uno de los momentos más emotivos de la semana fue protagonizado por Miguel Vergara. El comediante conmovió al público al pedir abiertamente a sus compañeros que lo nominaran, al confesar que no se siente bien dentro del programa y que todavía no ha logrado encontrar su lugar en la convivencia. Su testimonio generó impacto entre los participantes y también entre los seguidores del reality.

Pese al abrazo y apoyo de todos sus compañeros, el concursante y capataz de la semana pasada, optó por seguir con su decisión y pidió ser uno de los nominados de la semana. Los ‘granjeros’ atendieron su pedido y no tuvieron más opción que enviarlo a la temible noche de sentencia.

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¿Cómo votar en 'La granja VIP'?

En esta nueva jornada, el público vuelve a tener un papel decisivo para definir quién continúa en competencia. Con Pati Lorena fuera de peligro tras salvarse en la prueba, ahora las votaciones se concentran en Mark Vito, Miguel Vergara y Samahara Lobatón, quienes se disputan su permanencia en el reality.

Para votar por tu favorito, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a la plataforma oficial de votación de Panamericana.
  2. Regístrate con tus datos si aún no tienes una cuenta.
  3. Inicia sesión con tu correo y contraseña, o accede con las opciones disponibles de terceros.
  4. Busca a tu participante favorito dentro de la lista de sentenciados.
  5. Emite tu voto para apoyarlo en la noche de eliminación.

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¿Cómo ver gratis 'La granja VIP' las 24 horas?

Los seguidores del programa también pueden ver lo que sucede dentro de la casa en tiempo real. La propuesta digital de ‘La granja VIP’ permite seguir la convivencia en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para no perder detalle de las estrategias, discusiones y alianzas entre los participantes.

Para acceder a esta señal, puedes ingresar a la web oficial del reality o seguir la transmisión permanente en el canal de YouTube de ‘La Granja VIP’, donde está habilitado el contenido en vivo 24/7.

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